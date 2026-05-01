England-Krimi und Inter-Party: Alle Infos zum Titel-Endspurt!

Während die Bayern in München schon das Weißbier fließen lassen, brennt in England, Spanien und Italien noch die Hütte. Wer holt sich die Schale, wer den Scudetto? Wir haben den großen Check.

Der FC Bayern hat es wieder einmal geschafft: Mit 82 Punkten sicherten sich die Münchner bereits am 30. Spieltag vorzeitig die deutsche Meisterschaft. Während in der Bundesliga die Luft raus ist, steuern die anderen Top-Ligen auf ein Herzschlagfinale zu. Besonders in England könnte am Ende ein einziges Tor den Ausschlag geben.

Premier League: Das Fernduell der Giganten

In der Premier League läuft alles auf einen Showdown am Sonntag, 24. Mai (17:00 Uhr/live Sky, Canal+ & Sport24-Liveticker) hinaus. Tabellenführer Arsenal (73 Punkte) gastiert bei Glasners Crystal Palace, während Verfolger Manchester City (70 Punkte, ein Spiel weniger) Aston Villa empfängt. Aktuell trennt die beiden Teams nur ein einziges Tor in der Differenz (+38 zu +37). Da beide Klubs noch auf maximal 88 Zähler kommen können, ist ein historisch knappes Finish programmiert.

Spanien: Barca kurz vor der Krönung

In La Liga hat der FC Barcelona die Hand schon am Pokal. Mit 85 Punkten und elf Zählern Vorsprung auf Real Madrid ist die Sache fast gegessen. Schon am Sonntag (21:00 Uhr/Sport24-Liveticker) könnte im Spiel von Real bei Espanyol Barcelona die Entscheidung fallen. Patzt das „Weiße Ballett“ und gewinnt Barca zuvor bei Osasuna, wandert der Titel nach Katalonien. Spätestens der Clásico am 10. Mai soll die endgültige Party einläuten.

Italien: Inter fehlt nur noch ein Sieg

In der Serie A ist Inter Mailand nach 34 Spieltagen mit 79 Punkten das Maß der Dinge. Die Nerazzurri liegen zehn Zähler vor dem Tabellenzweiten Napoli und empfangen am Sonntag (15:00 Uhr/Sport24-Liveticker) Parma Calcio. Ein Dreier würde den 21. Scudetto der Vereinsgeschichte offiziell machen. Selbst wenn Inter strauchelt, könnte die Schützenhilfe der Konkurrenz schon vor Anpfiff für klare Verhältnisse sorgen.