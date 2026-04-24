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Goldzahn-Bande hat wieder zugeschlagen: Grabschändung in Ebenfurth
© LPD NÖ

Gräber aufgebrochen

Goldzahn-Bande hat wieder zugeschlagen: Grabschändung in Ebenfurth

24.04.26, 11:38
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Widerliche Verbrechen erschüttern Niederösterreich: In Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt) wurden mindestens sechs Gräber beschädigt.

In rund zehn Fällen versuchten die Täter, Grabdeckel aufzuhebeln. Das bestätigte Polizeisprecher Kevin Stacherl am Freitag.
Und das ist erst der Anfang: Die kranken Kriminellen sind bereits quer durch Niederösterreich aktiv, wie oe24 berichtete – in den Bezirken Baden, Tulln, Mistelbach, Krems, Korneuburg und Bruck an der Leitha. Zuletzt schlug die Bande auch in Pottendorf und Wampersdorf zu.

Das Motiv ist besonders ekelhaft

Bei mehreren Leichen fehlten Zähne oder Teile des Kiefers waren herausgebrochen – die Täter stehlen offenbar Goldzähne aus den Gräbern! Ermittelt wird wegen Einbruchsdiebstahls und Störung der Totenruhe.

Jagd auf Goldzahn-Bande: Familien ließen Gräber öffnen

Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle oder das Landeskriminalamt: 059 133 30-3333!

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