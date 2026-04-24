Immo-Hammer: Wiener Villa landet in der New York Times

Hammer-News aus Niederösterreich: Eine traumhafte Villa in Hof am Leithaberge hat es in die legendäre New York Times geschafft!

Das US-Traditionsblatt präsentiert das edle Anwesen als Headliner in seiner Immobilien-Kolumne „$2 Million Homes in Vienna" – Weltklasse!

Ruhige Lage im Wiener Umland

Die stylishe Villa liegt nur 20 Minuten von Wien entfernt, thront erhöht über der Natur und verbindet moderne Architektur mit absolutem Ruhe-Faktor. Kaufpreis: knapp 2 Millionen Euro. Ein echtes Traumhaus!

Coup von VIEMMO Real Estate

Hinter dem internationalen Coup steckt das junge Wiener Immobilienunternehmen VIEMMO Real Estate. Geschäftsführer Stefan Emmer bringt es auf den Punkt: „Wir vermarkten keine Immobilien. Wir positionieren sie."

Niederösterreich längst international angekommen

Und das mit Mega-Erfolg! Denn die NYT-Veröffentlichung zeigt: Das Wiener Umland ist längst kein Geheimtipp mehr – internationale Käufer entdecken die perfekte Kombination aus Stadtnähe, Natur und Architektur. Niederösterreich ist weltweit angekommen!