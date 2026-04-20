ESA-Satellit fliegt mit NÖ-Technik ins Weltall

Wenn es im Weltraum heikel wird, zählt jedes Detail. Genau hier kommt Know-how gepaart mit Hightech aus Niederösterreich ins Spiel.

Ein Unternehmen aus Brunn am Gebirge liefert Bauteile für internationale Raumfahrtmissionen. Konkret entwickelt die Firma Space-Lock mechanische Lösungen für Satelliten und ist Teil des Projekts "SMILE", das von der europäischen Weltraumorganisation (ESA) und chinesischen Forschern gemeinsam umgesetzt wird. Ein Besuch aus der Landespolitik von höchster Stelle unterstreicht die Bedeutung dieser Beteiligung.

"Niederösterreich entwickelt sich zunehmend zu einem starken Standort für Weltraumtechnologien. Gerade solche hochspezialisierten Betriebe wie Space-Lock sind ein wichtiger Motor für Wertschöpfung und Beschäftigung in Niederösterreich. Sie schaffen qualifizierte Arbeitsplätze, stärken unsere industrielle Basis und tragen dazu bei, dass Know-how und Innovation im Land bleiben", betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). "Unternehmen wie Space-Lock zeigen, dass in Niederösterreich Lösungen entstehen, die international gefragt sind und direkt in große Missionen einfließen. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass Raumfahrttechnologie längst unseren Alltag betrifft – von Kommunikation über Navigation bis hin zur Energieversorgung."

Im Mittelpunkt der Mission steht ein sensibles Thema: Geladene Teilchen der Sonne können Technik im Orbit stören und sogar Auswirkungen auf Systeme auf der Erde haben. Um diese Vorgänge besser zu verstehen, wird ein Satellit mit neuen Messgeräten ausgestattet. Eine Schlüsselrolle spielt dabei ein spezielles Teleskop, das bislang unsichtbare Bereiche erfassen soll. Damit die empfindliche Technik den Start unbeschadet übersteht, sorgt ein ausgeklügelter Mechanismus eben aus Niederösterreich für sicheren Halt. Erst im All gibt er die Bauteile frei - genau im richtigen Moment.