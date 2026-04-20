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August Wöginger
© APA/FOTOKERSCHI.AT/FLORIAN REISINGER

Urteil am 4. Mai

Wöginger-Prozess geht in die letzte Runde

20.04.26, 21:29
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Nach mehreren Wochen Pause wird ab Dienstag in Linz der Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte fortgesetzt. 

Den Angeklagten wird vorgeworfen, im Jahr 2017 einem ÖVP-Bürgermeister aus parteipolitischen Motiven den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau zugeschanzt zu haben. Ein Urteil dürfte am 4. Mai gesprochen werden.

Am Dienstag ist die Einvernahme von zumindest einer Zeugin geplant, möglicherweise werden noch weitere geladen bzw. befragt. Der Fahrplan sieht vor, dass am Freitag, 24. April, dann die Verlesung erfolgt und die Schlussplädoyers gehalten werden und in der Woche darauf das Urteil gesprochen wird - vorausgesetzt es kommen nicht noch weitere zeitintensive Anträge von Verteidigung oder Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.

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