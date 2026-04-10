Umfrage: Frauenministerin top, Babler hat weiter rote Laterne

Der Frauentag ist vorbei - doch Eva-Maria Holzleitner bleibt beliebteste Ministerin der Ampelregierung.

Monat für Monat befragt die Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 die Beliebtheit der heimischen Polit-Prominenz ab. Aus den Fragen "Welche Politiker sind Ihnen positiv bzw. negativ aufgefallen?" ergibt sich ein Saldo, der die Stellung im oe24-Polit-Barometer ergibt (1.000 Befragte vom 6. bis 7. April).

© oe24

Eines gleich vorweg: Alle Regierungsmitglieder, aber auch die Oppositionschefs, haben mehr negative als positive Bewertungen. Österreichweit gibt es nur einen Politiker, bei dem das nicht so ist - doch dazu später.

Frauen auf den ersten drei Plätzen

Bei der letzten Erhebung im März - rund um den Frauentag - hatte SPÖ-Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner die besten Werte unter den Regierungsmitgliedern gehabt. Und das hat sich nicht geändert. Ihre Popularität hatte also nichts mit dem Datum zu tun - mit einem Saldo von -9 liegt sie immer noch an der Spitze. Laute und emanzipierte Frauen fallen also nicht unbedingt imagemäßig durch.

Klaudia und Claudia auch auf dem Stockerl

Das zeigen auch die Plätze 2 und 3, es folgen nämlich ex aequo Heeresministerin Klaudia Tanner und Familienministerin Claudia Bauer (-11, beide ÖVP).

Marterbauer hat die meisten Fans - aber auch mehr Gegner

Auf Platz 4 und bester Mann ist wieder ein Roter, nämlich Finanzminister Markus Marterbauer. Würde man das Barometer ausschließlich nach den positiven Werten ranken, dann wäre der Ökonom mit 22 % positiven Nennungen die Nummer 1. Allerdings hat Marterbauer auch mehr Gegner als beispielsweise Holzleitner.

Kanzler in der unteren Hälfte

Knapp hinter dem Finanzminister liegt bei den positiven Nennungen der Kanzler: Christian Stocker wird von 21 % gelobt - allerdings lehnen ihn gleich 41 % ab. Und so landet der Regierungschef mit einem Saldo von -20 in der unteren Hälfte.

Viel Feind hat auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger - sie kommt mit einem negativen Saldo von 27 % auf die vorletzte Stelle. Und auch am letzten Platz hat sich nichts geändert. SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler bekommt sein Linksausleger-Image nicht los: nur 13 % positive stehen 50 % negative Nennungen gegenüber.

Schellhorn schlechtester Staatssekretär

© oe24

Besser liegen auch die acht Staatssekretärinnen und -sekretäre nicht. Hier sticht negativ Sepp Schellhorn heraus, der mit -37 schlechter als seine Parteichefin bewertet ist.

Kickl liegt besser als alle Minister

© oe24

Und die Opposition? Mit -29 % wäre Grünen-Chefin Leonore Gewessler ebenfalls im unteren Bereich. Völlig anders ist das bei Herbert Kickl: Er kommt mit einem Saldo von -4 auf ein besseres Image als alle Regierungsmitglieder.

Kunasek der einzige "Positive"

© oe24

Womit wir beim einzigen Politiker wären, der mehr positive als negative Nennungen hat: der steirische Landeshauptmann Marion Kunasek. Der FPÖler hat unglaubliche 30 % positive und nur 18 % negative Nennungen - macht einen Saldo von eben +12.