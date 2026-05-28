Swift-Attentäter Beran A. schuldig

Am Donnerstagabend ist der 21-jährige Beran A. am Landesgericht Wiener Neustadt von einem Geschworenengericht für den geplanten Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien schuldig gesprochen worden.

Er und der mitangeklagte Arda K. wurden auch wegen Beitrags zum Mordversuch verurteilt, weil sie Hasan E. bei einer terroristischen Messerattacke in Mekka bestärkt haben soll. Als Teil einer Terrorzelle hatten die drei Anschläge in Mekka, Istanbul und Dubai geplant.

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Terrororganisation Islamischer Staat

Während die beiden Angeklagten unverrichteter Dinge nach Österreich zurückkehrten, stach Hasan E. im Namen der Terrororganisation Islamischer Staat auf einen Sicherheitsbeamten vor der Kaaba ein. Er sitzt seitdem in Saudi Arabien in Haft und wartet auf den Ausgang seines von den saudischen Behörden geführten Strafverfahrens. Unterstützt haben sollen ihn die beiden Angeklagten etwa in stundenlangen Telefonaten in den Tagen vor dem Anschlag. l.

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Angeklagte stellten Hasan E. als treibende Kraft dar

Die beiden Angeklagten stellten den vor Gericht abwesenden als treibende Kraft dar, der für den Anschlag keine psychische Unterstützung brauchte, und diesen ohnehin durchgeführt hatte. Dieser Lesart schenkten die acht Laienrichter keinen Glauben. Wohl eher folgten sie der Darstellung des Staatsanwalts: "Den Eindruck, den die Angeklagten hier hinterlassen haben, ist nicht der der armen Mitläufer, die leicht zu beeinflussen sind" , meinte er in seinem Schlussplädoyer am Donnerstagvormittag.