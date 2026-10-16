Bauarbeiten an Stammstrecke treffen Buslinie 80A

Wegen Bauarbeiten der ÖBB an der S-Bahn-Stammstrecke im 2. Bezirk kommt es zu temporären Änderungen bei der Buslinie 80A.

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Fahrgäste der Buslinie 80A müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Wegen Bauarbeiten an der S-Bahn-Stammstrecke im 2. Bezirk wird die Linie ab 24. Oktober an Wochenenden und Feiertagen kurzgeführt.

© Wiener Linien

Die Änderungen gelten voraussichtlich bis September 2027. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen fährt der 80A nur noch zwischen der U3-Station Schlachthausgasse und der Franzensbrücke. Die gewohnte Verbindung zum Praterstern entfällt an diesen Tagen.

Auch eine Haltestelle wird verlegt

Von Montag bis Freitag bleibt die Verbindung zum Praterstern hingegen bestehen. Allerdings ändert sich die Streckenführung auf einem kurzen Abschnitt. Im Bereich des Pratersterns wird der Bus über die Hauptallee im Prater umgeleitet. Auch bei einer Haltestelle gibt es eine Änderung.

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Bereits ab 20. Oktober wird die Station Vivariumstraße zur Sportklubstraße/Vivariumstraße verlegt.