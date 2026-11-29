Buchmesse im Prater
Literatur-Begeisterung: 70.000 stürmten die Buch Wien
Fünf Tage lang drehte sich in der Messe Wien alles ums Buch - und zwar bei der drittgrößten Buchschau im deutschsprachigen Raum. "Die Buch Wien ist der Ort, an dem alles zusammenkommt, an dem man miteinander in Dialog tritt – und an dem ein Beitrag zu einem generationenübergreifenden Gespräch auf Augenhöhe entsteht", betont Buch Wien-Geschäftsführer Patrick Zöhrer.
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Auf den Bühnen des Messegeländes ging es aber um weit mehr als nur Lesestoff: 500 Autoren, Journalisten und Experten diskutierten die großen Fragen unserer Zeit. Die Besucher suchten dabei vor allem eines: eine verlässliche Faktenbasis. Dafür sorgten unter anderem die Qualitätsmedien, die so breit vertreten waren wie selten zuvor: von ZEIT, NDR und 3sat über zahlreiche ORF-Formate bis zu Presse und Standard.
Von Mittwoch bis Sonntag strömten wieder gut 70.000 Menschen zu den 450 angebotenen Programmpunkten. Deutlich zugelegt hat gegenüber dem Vorjahr das Fachpublikum aus Buchbranche, Medien, Politik und Gesellschaft. Im kommenden Jahr wird die Buch Wien diese Plattform übrigens weiter ausbauen: Von 10. bis 14. November 2027 präsentiert sich mit Tschechien erstmals ein Schwerpunktland, das in Wien in Austausch mit Publikum und Branche treten wird.
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