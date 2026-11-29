Winter-Räum-Chaos
Aufregung in Wien: Radwege geräumt, Fußwege vereist
Der Winter hält Einzug in Wien - und zwar mit den kräftigsten November-Schneefällen seit Jahrzehnten. Während sich Kinder in den Pausen darüber freuen, im Schulhof endlich wieder Schneemänner zu bauen, ärgern sich Erwachsene am Weg zur Arbeit über nicht geräumte Fußwege. Diese nämlich können schon bei einer leichten Unachtsamkeit schnell zur gefährlichen Rutschpartie werden, wodurch das Risiko für Stürze deutlich ansteigt.
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Auch Streusalz und Kies fehlen an etlichen Gehsteigen der Bundeshauptstadt, wie wütende Bürger im Internet berichten. Vor diesem Hintergrund häufen sich in den sozialen Netzwerken die Beschwerden. Dabei steht vor allem die Reihenfolge bei der Räumung im Mittelpunkt: "Schneefall in Wien. Radwege geräumt. Fußwege spiegelglatt. Man könnte beinahe glauben, die Stadt wird von Idioten regiert. @SP_Wien" lautet etwa die Caption eines X-Posts der Influencerin Leonie Liberty. Darunter finden sich zwei Fotos, die tatsächlich tadellos geräumte Radwege direkt neben vereisten Fußwegen im 14. Wiener Gemeindebezirk zeigen.
"Die Wiener Stadtregierung wird nicht müde, klimafreundliche Mobilität zu propagieren, vergisst dabei aber offenbar auf die Fußgänger. Es geht nicht darum, Radwege schlechter zu räumen, sondern darum, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gleichermaßen zu gewährleisten", übt indes auch der Ottakringer FPÖ-Bezirksobmann Michael Oberlechner Kritik. In einer aktuellen Aussendung fordert er die umgehende Räumung und Streuung der betroffenen Gehweges sowie eine bessere Koordination des Winterdienstes.
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