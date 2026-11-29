Mit ungewöhnlich deutlichen Worten kritisiert Erzbischof Grünwidl die Sparpläne bei der Sozialhilfe. Wer bei den Ärmsten spare, führe die "falsche Debatte", warnt Wiens Kirchenoberhaupt.

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Der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl hat die geplante Reform der Sozialhilfe kritisiert. Es sei "unbestritten", dass Bund und Länder sparen müssen. "Dass ausgerechnet bei der Sozialhilfe gespart wird, die 0,47 Prozent des Budgets ausmacht, haben Caritas und Diakonie - meiner Meinung nach zu Recht - kritisch hinterfragt", sagte der Erzbischof laut einer "kathpress"-Aussendung vom Donnerstag am Vortag bei der Eröffnung der 79. Weihnachtsschau der Caritas Socialis (CS) in Wien.

"Wer bei 0,47 Prozent Sozialhilfe einspart, um den Staatshaushalt zu sanieren, führt die falsche Debatte", so Grünwidl laut kathpress. Rund 30 Prozent der Sozialhilfeempfänger in Österreich seien Kinder und Jugendliche. Kinderarmut hinterlasse "Narben, die bei vielen Betroffenen ein Leben lang Leid und Probleme verursachen", mahnte der Erzbischof, der das soziale Engagement der Schwesterngemeinschaft der Caritas Socialis hervorstrich.

Zugleich wandte sich der Erzbischof gegen einen Generalverdacht gegenüber Menschen, die Sozialhilfe beziehen: Er weise es entschieden zurück, sie pauschal als "Sozialschmarotzer" zu bezeichnen. Der Missbrauch von Sozialhilfe müsse zwar verhindert und bestraft werden, dürfe aber nicht zur Stigmatisierung aller Bezieherinnen und Bezieher führen. (APA)