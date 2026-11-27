Für viele beginnt der Advent mit dem Besuch des "So schmeckt Niederösterreich"-Adventmarkts. Der geschmackvolle Adventmarkt steht für Kulinarik, Kultur und Kunsthandwerk aus allen vier Vierteln des Landes.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Rahmen der Eröffnung brachten LH Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf gemeinsam mit dem Bürgermeister von Altaussee, Gerald Loitzl und LH-Stv aus der Steiermark, Manuela Kohm den Christbaum im Innenhof zum Leuchten. Für die geistliche Einstimmung sorgte Pfarrer Richard Hansl vom Pfarrverband Weinland Nord. Der wunderschöne Christbaum im Innenhof kam heuer aus Altaussee in der Steiermark. Für Kurzentschlossen gibt es am Samstag, 28.11, noch die Möglichkeit, den Adventmarkt zu besuchen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte: "Der Advent ist eine ganz besondere Zeit im Jahr. Eine Zeit, in der wir uns auf das Wesentliche besinnen: auf Familie, Gemeinschaft und Zusammenhalt. Der 'So schmeckt Niederösterreich'-Adventmarkt bringt uns nicht nur die Vielfalt und Qualität unserer Heimat näher, sondern hält auch unsere Traditionen hoch. Und eines ist für mich klar: Unser Adventmarkt trägt seinen Namen ganz bewusst. Er ist und bleibt ein Adventmarkt und wird niemals ein Wintermarkt sein. Denn der Advent ist untrennbar mit unseren christlichen Wurzeln verbunden und stimmt uns auf das Weihnachtsfest ein. Und diese Traditionen wollen wir auch an unsere Kinder weitergeben."

(v.l.n.r.) Pfarrer Richrard Hansl, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Elisabeth Harreither-Pramreiter (Leiterin So schmeckt NÖ). © NLK Khittl

LH-Frau: "Adventmarkt statt Wintermarkt"

Zustimmend ließ es sich LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf nicht nehmen, die Ausstellerinnen und Aussteller des Adventmarkts vor den Vorhang zu holen und seinen Dank auszusprechen: "Rund 70 niederösterreichische Betriebe präsentieren am Adventmarkt regionale Qualität und Vielfalt. Mit hochwertigen Köstlichkeiten, handwerklichem Können und viel Leidenschaft zeigen unsere Bäuerinnen und Bauern sowie Produzentinnen und Produzenten, was sie aus Liebe zum Land Tag für Tag schaffen".

Der "So schmeckt Niederösterreich"-Adventmarkt hat am Samstag, den 28. November, von 10 bis 21 Uhr geöffnet und lädt alle ins einzigartige Ambiente des Palais Niederösterreich (Herrengasse 13, 1010 Wien). Im Erdgeschoß backen wieder die Seminarbäuerinnen mit Kindern Kekse und wuzeln Kipferl. Am Samstag werden kostenlose Führungen durch das historische Gebäude angeboten – Anmeldung erfolgt am "So schmeckt Niederösterreich"-Infostand.

Großes Adventmarkt-Gewinnspiel

Im Rahmen des Adventmarkts veranstaltet „So schmeckt Niederösterreich" ein vorweihnachtliches Gewinnspiel. Einfach auf www.soschmecktnoe.at Gewinnfrage beantworten und mit etwas Glück ein Nikolaussackerl, Wirtshaus-Gutscheine oder eine Niederösterreich-CARD gewinnen!

Nähere Informationen zu Programmpunkten rund um den Adventmarkt und zu den Führungen durch das Palais NÖ finden sich auf www.soschmecktnoe.at.