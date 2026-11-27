Rapids Siegesserie von neun Spielen in der Liga soll auch bei Austria Lustenau nicht reißen.

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Grün-Weiß marschiert von Topleistung zu Topleistung, vor allem aber von Sieg zu Sieg. Nächster Halt ist am Samstag (19.30 Uhr/live Sky & im Sport24-Live-Ticker) die SUN MINIMEAL Arena in Lustenau.

Beim 1:5 in Salzburg kassierte das Team von Johannes Hoff Thorup mehr Gegentore, als in der restlichen Bundesliga-Saison bislang (4). Die letzten drei Spiele wurden jeweils zu null gewonnen.

Rapid übertrumpft ganze Europa

Neben der besten Defensive stellt der Tabellenführer aber vor allem die beste Offensive, gleich neun Treffer vor Salzburg. Das liegt vor allem auch an der europaweit ungeschlagenen Effizienz.

Wie das "CIES Football Observatory" bereitstellte, braucht in allen 32 Ligen auf dem Kontinent kein Team weniger Schüsse für ein Tor. Mit 4,46 Schüssen überbietet man sogar den großen FC Barcelona (4,88).

Hoff Thorup will aussichtsreiche Abschlüsse

"Das zeigt, dass die Jungs den Matchplan verfolgen", erklärte der dänische Coach bei der PK. Geschossen wird nicht von irgendwo, es soll die "größtmögliche Chance" kreiert werden. Petter Nosa Dahl hatte eine simplere Erklärung: Die eigenen Weltklasse-Stürmer. "Ja, das haben wir", scherzte der Flügelflitzer.

Auch deshalb müssen die Vorarlberger über sich hinauswachsen, damit sich das 1:5 aus dem Hinspiel nicht wiederholt.

Petter Nosa Dahl will den nächsten Sieg über Lustenau bejubeln © APA/TOBIAS STEINMAURER

Nächste Runde für Rapid?

Auf einen verlorenen Fokus der Rapidler, unter anderem weil das Outdoor-Training den Schneemassen zum Opfer fiel, braucht man nicht hoffen. "Das wird nicht passieren", lautete die Warnung vom Rapid-Trainer.

Wenig überraschend, mit erneuten drei Punkten wächst der Vorsprung ganz oben auf zwischenzeitlich neun Punkte an. Da sich die zwei härtesten Konkurrenten Salzburg und LASK gegenüberstehen, könnte auch die 14. Runde in grün-weiße Karten spielen.