Die ÖSV-Damen stecken nach dem Saisonstart schon in der Mini-Krise. Jetzt spotten auch die Schweizer über unsere Läuferinnen.

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Platz 3 durch Katharina Truppe im Levi-Slalom ist bisher das einzige Podest-Resultat, das die ÖSV-Damen im jungen Weltcup-Winter einfahren konnten. Beim Auftakt-RTL in Sölden landete auch Franziska Gritsch, die nicht mit dem heimischen Ski-Verband mittrainieren darf, in den Top 10. Doch beim Heim-Slalom in Gurgl setzte es für rot-weiß-rot ein bitteres Heim-Debakel. Keine einzige Athletin schaffte den Sprung in die Punkteränge. Umso mehr sorgt nun eine Aussage von der amtierenden RTL-Weltcupsiegerin Julia Scheib für Spott aus dem Nachbarland Schweiz.

Denn die Eidgenossen liegen schon, bevor der Winter wirklich Fahrt aufnimmt, in der Nationenwertung 216 Punkte vor uns. Österreich ist sogar nur auf Platz 6, zu wenig für die Ansprüche einer großen Ski-Nation. Frei nach dem Motto "Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen", machen sich nun die ewigen Erzrivalen im Wintersport über eine Aussage der amtierenden RTL-Spezialistin Scheib lustig.

Bei ihrem Auftritt in "Willkommen Österreich" meinte die 28-jährige Steirerin, angesprochen darauf, warum sie nicht in mehr Disziplinen an den Start geht: "Egal welche Disziplin, ob Training oder Rennen, am Ende des Tages ist es so: Hauptsache vor den Deutschen."

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Schweizer lachen über uns

Das sorgte vor allem bei den Schweizern für Unverständnis, war das jahrelange Duell um die Spitze im Ski-Weltcup doch gegen das westliche Nachbarland. Im SRF-Format "Podcast am Pistenrand" teilen nun die dortigen TV-Experten und Ski-Legenden Tina Weirather und Marc Berthod aus. "Die Rivalität zwischen Österreich und der Schweiz ist eine jahrzehntelange Tradition - und jetzt haben sie sich einfach einen neuen Gegner gesucht, einen Schwächeren", stichelt die Tochter von Österreichs Abfahrtsweltmeister Harti Weirather, Tina, gegen Scheib.

Tina Weirather macht sich über unsere Ski-Krise lustig. © GEPA pictures/ Matic Klansek

Einmal erst in Fahrt, geht es in der Talk-Runde munter weiter. "Irgendwann heißt es dann: Hauptsache vor den Marokkanern", ergänzt Comedian Michael Schweizer. Doch es wird noch schlimmer. Angesprochen auf die Saisonsiege von Lucas Braathen und Lara Colturi hebt das Trio ebenfalls hervor: "Schließlich können sie das weder von Brasilien, noch von Albanien behaupten", geht das Gelächter ungebremst weiter.

Wenig später ruderte Weirather in einem Instagram-Kommentar allerdings zurück. Sie bekräftigte, dass die Aussagen scherzhaft gemeint waren, eine ernsthafte Entschuldigung blieb allerdings aus.