In Ruka jagt ÖSV-Sensationsadler Zimmermann seinen ersten Sieg. Die Gastgeber beschäftigt eine Millionenrechnung: Der Aufsprunghang muss saniert werden.

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In Ruka jagt ÖSV-Sensationsadler Zimmermann seinen ersten Sieg. Die Gastgeber beschäftigt eine Millionenrechnung: Der Aufsprunghang muss saniert werden.

Österreichs Adler wollen in Ruka ganz nach oben – die Gastgeber müssen sich um den Hang darunter kümmern. Wenn Raffael Zimmermann am Wochenende seinen ersten Weltcupsieg angreift (Sa., 16.30 Uhr/So., 14.20 Uhr, jeweils ORF 1), rückt auch eine teure Baustelle ins Blickfeld: Für die Sanierung des Aufsprunghangs veranschlagt Finnlands Skiverband 2,5 Millionen Euro.

Die Summe nannte Sportdirektor Petter Kukkonen jetzt dem finnischen Sender Yle. Und die Zeit drängt: Am 30. April läuft die internationale Zulassung der Schanze aus.

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Finnlands Schanzen sind baufällig

Die Probleme in Ruka sind schon länger bekannt. Bereits im Dezember 2024 berichtete Yle über Schäden an der tragenden Holzkonstruktion unter der Landefläche. Wettkampfleiter Jani Hyvärinen hielt den Winterbetrieb bei ausreichend dicker Schneedecke damals für sicher.

Seither gab es Reparaturen. Der finnische Verband bezeichnete die großen Schanzen in Ruka und Lahti in seinem Jahresbericht 2024/25 nach den Arbeiten als für Wettkämpfe in angemessenem Zustand. Der umfassende Sanierungsbedarf in Ruka bleibt allerdings bestehen.

Für die Finnen steht dabei mehr auf dem Spiel als ein einzelner Bewerb. Die TV- und Werbeeinnahmen aus dem Herren-Skispringen sind entscheidend dafür, dass das Weltcup-Wochenende für den Verband Gewinn abwirft. Insgesamt brauchen vier der fünf großen finnischen Schanzenzentren Investitionen. Geschätzte Rechnung: 15 bis 16 Millionen Euro.

Fünf ÖSV-Adler unter Top-10

Sportlich könnte Ruka für Österreichs neuen Aufsteiger schon am Samstag zum Volltreffer werden. Zimmermann kennt die Schanze noch nicht, reist aber mit zwei Einzel-Podestplätzen aus Lillehammer an. Nach Rang drei fehlten dem 23-jährigen Tiroler am Sonntag gerade einmal 0,2 Punkte auf Sieger Kristoffer Eriksen Sundal.

Auch im Gesamtweltcup ist die Spitze zum Greifen nah: Zimmermann liegt nur fünf Zähler hinter Sundal und ÖSV-Kollege Stephan Embacher, die mit jeweils 145 Punkten gemeinsam führen.

Mit Jan Hörl auf Platz sechs, Daniel Tschofenig auf sieben und Maximilian Ortner auf neun stehen gleich fünf Österreicher unter den besten Zehn.