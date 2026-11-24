Der Eishockey-Verein VSV richtet sich im Kampf ums finanzielle Überleben an die eigenen Fans.

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Für die "Sicherung des Spielbetriebs", wie es in der Aussendung heißt, bittet der Villacher Verein seine Fans und Unterstützer um Hilfe.

Dafür wurde die Spendenaktion "Deine Spende für die Zukunft" ins Leben gerufen, die in drei Phasen ablaufen wird. Bis Weihnachten sollen damit rund 160.000 Euro der 1,2 Millionen nötigen Euro aufgebracht werden.

VSV: "Können Weg nicht alleine schaffen"

"Wir kämpfen täglich mit voller Kraft für die Zukunft des Profi-Eishockeys in Villach. Gleichzeitig wissen wir, dass wir diesen Weg nicht alleine schaffen können", wird Geschäftsführer Oliver Bergauer zitiert.

Deadline für die Aktion ist der 22. Dezember. In der ersten Phase können Hilfsbereite online auf der Homepage des VCV unter mehreren Spendenpaketen wählen, als Danke gibt es ein exklusives VSV-Bier von "Villacher" und auch ein signiertes Retter-Poster.

Ein großes Fest zum Abschluss

Von 11. bis 21. Dezember wird es auch eine Auktion für Produkte der Sponsoren, wie zum Beispiel mehrere Vespas, geben. Zum Abschluss findet am 22.12 rund um das Heimspiel das "Fest der Helfer" statt. Neben Unterhaltung werden dort auch die Goodies an die Unterstützer verteilt.