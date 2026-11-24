Roter Stern Belgrad sucht für den Winter eine Verstärkung im Angriff – und wird ausgerechnet bei einem früheren Österreich-Legionär fündig.

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Wie serbische Medien (darunter Max sport) berichten, steht der 25-jährige Nigerianer Chukwubuikem Ikwuemesi ganz oben auf der Wunschliste von Roter-Stern-Coach Albert Riera. Der Spanier drängt demnach darauf, den 1,95 Meter großen Mittelstürmer bereits im Jänner-Transferfenster nach Belgrad zu lotsen, um im Sturmzentrum eine Alternative zum verletzungsanfälligen Marko Arnautovic zu schaffen.

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In Steyr startete Angreifer seine Karriere

Für heimische Fußball-Fans ist Ikwuemesi kein Unbekannter: Im Frühjahr 2022 sammelte der wuchtige Angreifer auf Leihbasis beim damaligen Zweitligisten SK Vorwärts Steyr seine ersten Erfahrungen im europäischen Fußball. Über NK Celje – wo er im Sommer 2023 kurzzeitig bereits unter Riera trainierte – und Serie-A-Klub Salernitana landete er schließlich 2024 beim belgischen Erstligisten OH Leuven.

Am Donnerstag geht's nach Belgien

Dass Roter Stern im Winter gute Karten auf eine Verpflichtung hat, liegt an IkwuemesIs sportlicher Sackgasse in Leuven: In der laufenden Saison kam er lediglich auf sechs Liga-Einsätze (354 Minuten, kein Tor, ein Assist) und saß im Herbst mehrfach 90 Minuten auf der Bank.

Apropos Belgien: Am Donnerstag (21 Uhr) trifft Roter Stern in der Conference League auf den belgischen Vertreter Gent.