Ankündigung um Ronaldo-Aus steht bevor

Vor dem K.o.-Spiel Portugals gegen Kroatien bei der Weltmeisterschaft 2026 hat Katia Aveiro, Schwester von Cristiano Ronaldo, bestätigt, dass sich Ronaldo sehr bald äußern wird.

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In einem Interview erklärte sie unmissverständlich, dass der Abschied ihres Bruders aus der Nationalmannschaft nach über 20 Jahren Dominanz und mehr als 200 Toren unmittelbar bevorstehe. Sie appellierte an die Fans, seine verbleibenden Spiele zu genießen, und verteidigte ihn angesichts der bescheidenen Wurzeln der Familie vehement gegen Kritiker.

Sportlich steht Ronaldo trotz einer mäßigen Leistung beim jüngsten 0:0 gegen Kolumbien auch gegen das von Luka Modrić angeführte Kroatien in der Startelf. Zuvor hatte er beim 5:0-Sieg in der Gruppenphase gegen Usbekistan seine WM-Treffer neun und zehn erzielt und damit Eusébio als besten portugiesischen WM-Torschützen der Geschichte abgelöst. Trotz großer internationaler Erfolge wie dem Gewinn der EM 2016 und zweier Nations-League-Titel fehlt dem ehemaligen Profi von Real Madrid jedoch ein bestimmter Meilenstein: In acht Anläufen bei vergangenen Weltmeisterschaften gelang ihm noch nie ein Tor in einer K.o.-Runde.

Sollte Portugal gegen Kroatien ausscheiden, wäre dies das definitive Ende seiner langjährigen Länderspielkarriere. Während sein ewiger Rivale Lionel Messi aktuell das Rennen um den Goldenen Schuh anführt und inzwischen alleiniger WM-Rekordtorschütze ist, hofft Ronaldo nun darauf, seine beeindruckende Laufbahn im Nationaltrikot mit seinem langersehnten ersten Treffer in einem WM-K.o.-Spiel krönen zu können.