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Rekord-Wahnsinn: Ronaldo legt nach

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Ein portugiesischer Fußballspieler jubelt vor jubelnden Fans im Stadion während eines Spiels.
© APA/AFP/COLE BURSTON
Portugals WM-Rekordtorschütze, der einzige Spieler mit mindestens einem Tor in sechs Weltmeisterschaft und jetzt fügt Christiano Ronaldo noch eine Bestmarke an!
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Trotz Spekulationen, dass Ronaldo nicht in der Startelf im Sechszehntelfinale gegen Kroatien in der Startelf stehen würde, steht die Legende von Anfang an am Platz.

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Nachdem Kroatien in Führung geht, kann Ronaldo in der zweiten Halbzeit per Strafstoß ausgleichen. Und sein "Siu"-Jubel wurde um dieses Tor noch ikonischer: Nun ist der 41-Jährige der älteste Torschütze in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Weiters dürfte der Star noch über einen anderen Meilenstein glücklich sein - das Tor gegen Kroatien markiert sein erstes Tor in einer k.o.-Phase der WM. Eine beeindruckende Karriere, deren Ende bald verkündet werden soll.

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