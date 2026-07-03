Rekord-Wahnsinn: Ronaldo legt nach

Portugals WM-Rekordtorschütze, der einzige Spieler mit mindestens einem Tor in sechs Weltmeisterschaft und jetzt fügt Christiano Ronaldo noch eine Bestmarke an!

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Trotz Spekulationen, dass Ronaldo nicht in der Startelf im Sechszehntelfinale gegen Kroatien in der Startelf stehen würde, steht die Legende von Anfang an am Platz.

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Nachdem Kroatien in Führung geht, kann Ronaldo in der zweiten Halbzeit per Strafstoß ausgleichen. Und sein "Siu"-Jubel wurde um dieses Tor noch ikonischer: Nun ist der 41-Jährige der älteste Torschütze in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Weiters dürfte der Star noch über einen anderen Meilenstein glücklich sein - das Tor gegen Kroatien markiert sein erstes Tor in einer k.o.-Phase der WM. Eine beeindruckende Karriere, deren Ende bald verkündet werden soll.