Rangnick kassiert seine höchste ÖFB-Pleite

Bitteres Ende für Rot-Weiß-Rot: Das 0:3 gegen Spanien sorgt für einen unrühmlichen Rekord in der Ära von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

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Rangnicks höchste ÖFB-Pleite ist ausgerechnet auf der größten Fußball-Bühne Realität geworden. Das 0:3 gegen Europameister Spanien ist die deutlichste Niederlage, seit der Deutsche das Nationalteam im Frühjahr 2022 übernommen hat. Gleichzeitig war es für Österreich die erste Pleite mit drei Toren Unterschied seit dem 2:5 gegen Israel in der WM-Qualifikation im September 2021.

Dass es ausgerechnet gegen diese Spanier passierte, überrascht allerdings kaum. Die "Furia Roja" zeigte über 90 Minuten, warum sie als Europameister zu den heißesten Titelkandidaten zählt. Für die Iberer war der Erfolg zudem historisch: Erstmals seit dem WM-Triumph 2010 gelang wieder ein Sieg in einem K.-o.-Spiel einer Weltmeisterschaft – zugleich der höchste seit dem 3:0 gegen die Schweiz im Jahr 1994.

Pleite gegen Welt- & Europameister

So schmerzhaft das Aus auch ist: Diese Niederlage sollte den starken WM-Auftritt der Rangnick-Elf nicht überschatten. Österreich verabschiedet sich von der ersten Weltmeisterschaft seit 1998 und der ersten WM-K.-o.-Phase seit 72 Jahren mit einem Sieg, einem Remis und zwei Niederlagen. Besonders bemerkenswert: Beide Pleiten setzte es ausgerechnet gegen die beiden amtierenden Titelträger – Weltmeister Argentinien und Europameister Spanien. Auf diese Leistung kann Fußball-Österreich trotz des bitteren Endes stolz sein.