Rücktritt?
Alaba & Co. – Die Zukunft der ÖFB-Stars
Die Zukunft der Stars
Der Kapitän ließ seine Zukunft im Nationalteam offen. Sportdirektor Peter Schöttel geht davon aus, dass der 34-Jährige weitermacht.
Auch interessant
Gerade jetzt brauche das Team seine erfahrenen Führungsspieler, um die nächste Generation heranzuführen.
+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++
Klar ist: Nach Arnautovics Abschied werden sich die Hierarchien im Team neu ordnen. Passend dazu wird Alaba heute eine besondere Ehre zuteil: Die Österreichische Post startet ihre neue Briefmarkenserie mit einer Sondermarke für den Teamkapitän.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden