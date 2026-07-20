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Rücktritt?

Alaba & Co. – Die Zukunft der ÖFB-Stars

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Nach Marko Arnautovics Rücktritt richtet sich der Blick auf David Alaba.
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Die Zukunft der Stars

Der Kapitän ließ seine Zukunft im Nationalteam offen. Sportdirektor Peter Schöttel geht davon aus, dass der 34-Jährige weitermacht.

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Klar ist: Nach Arnautovics Abschied werden sich die Hierarchien im Team neu ordnen. Passend dazu wird Alaba heute eine besondere Ehre zuteil: Die Österreichische Post startet ihre neue Briefmarkenserie mit einer Sondermarke für den Teamkapitän.

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