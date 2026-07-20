Alaba & Co. – Die Zukunft der ÖFB-Stars

Nach Marko Arnautovics Rücktritt richtet sich der Blick auf David Alaba.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Zukunft der Stars

Der Kapitän ließ seine Zukunft im Nationalteam offen. Sportdirektor Peter Schöttel geht davon aus, dass der 34-Jährige weitermacht.

Gerade jetzt brauche das Team seine erfahrenen Führungsspieler, um die nächste Generation heranzuführen.

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Klar ist: Nach Arnautovics Abschied werden sich die Hierarchien im Team neu ordnen. Passend dazu wird Alaba heute eine besondere Ehre zuteil: Die Österreichische Post startet ihre neue Briefmarkenserie mit einer Sondermarke für den Teamkapitän.