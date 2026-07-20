So geht's jetzt mit unserem Team weiter

Heißer Herbst. Für Österreichs Nationalteam geht es im Herbst Schlag auf Schlag weiter. Das große Ziel lautet der Wiederaufstieg in die Nations-League-A-Liga.

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Zum Auftakt empfängt das Rangnick-Team Israel (24. September/Linz) und Kosovo (27. September/Wien).

Danach folgen Auswärtsspiele in Irland (1. Oktober) und im Kosovo (4. Oktober). Abgeschlossen wird die Ligaphase mit den Heimspiel gegen Irland (14. November/Linz) sowie dem Gastspiel bei Israel in Debrecen (17. November).

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Die Auslosung für die EURO-Quali steigt am 6. Dezember in Belfast.