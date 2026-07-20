Unser Team
TV
E-Paper
Sport

Nations League

So geht's jetzt mit unserem Team weiter

© EPA
Heißer Herbst. Für Österreichs Nationalteam geht es im Herbst Schlag auf Schlag weiter. Das große Ziel lautet der Wiederaufstieg in die Nations-League-A-Liga.
OE24 auf Google bevorzugen

Zum Auftakt empfängt das Rangnick-Team Israel (24. September/Linz) und Kosovo (27. September/Wien).

Auch interessant

ÖFB-Team sorgte für magische WM

Dürfen uns nicht in die eigene Tasche lügen

WM-Preisgeld: 50 Mio. für Sieger - 13,5 für ÖFB

Danach folgen Auswärtsspiele in Irland (1. Oktober) und im Kosovo (4. Oktober). Abgeschlossen wird die Ligaphase mit den Heimspiel gegen Irland (14. November/Linz) sowie dem Gastspiel bei Israel in Debrecen (17. November).

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Die Auslosung für die EURO-Quali steigt am 6. Dezember in Belfast.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Alaba-Hammer: Spitzenklub nimmt ÖFB-Kapitän wieder ins Visier

Von Algerien bis Spanien: Das war Arnautovics WM

WM-Held Schlager vor Wechsel zu Kult-Klub

Gänsehaut: So emotional verabschiedet das ÖFB-Team Marko Arnautovic

ÖFB-Star im Liebesglück: "Ich glaube, ich heirate meine beste Freundin"

Enthüllt: ÖFB-Team klettert in FIFA-Rangliste nach oben

So geht's jetzt mit unserem Team weiter

Alaba & Co. – Die Zukunft der ÖFB-Stars

Pariasek outet Geheimnis von ORF-Experte Herzog

Jetzt beginnt das große Rangnick-Casting