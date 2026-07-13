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Trotz WM-Aus

Enthüllt: ÖFB-Team klettert in FIFA-Rangliste nach oben

© GEPA pictures
Österreich macht trotz des frühen WM-Aus gegen Spanien im Sechzehntelfinale Boden in der FIFA-Weltrangliste gut.
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Das aktuelle Live-Ranking der FIFA spielt Österreich auf Platz 23 aus, davor lag das ÖFB-Team auf Platz 24.

Damit hat man WM-Teilnehmer Ecuador überholt, die Südamerikaner sind im Sechzehntelfinale gegen Mexiko rausgeflogen.

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Obwohl es der Iran nicht in die Runde der letzten 32 geschafft hat, bleibt er vor Österreich auf Platz 22.

Achtelfinalist Ägypten sitzt dem ÖFB-Team haarscharf auf Platz 24 im Rücken, die Nordafrikaner machten fünf Plätze gut und zählen zu den großen Gewinnern im Ranking.

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Den größten Sprung macht Norwegen, Haaland und Co. springen 12 Plätze nach oben.

Das nächste offizielle FIFA-Ranking wird nach der WM am 20. Juli berechnet.

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