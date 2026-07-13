Enthüllt: ÖFB-Team klettert in FIFA-Rangliste nach oben

Österreich macht trotz des frühen WM-Aus gegen Spanien im Sechzehntelfinale Boden in der FIFA-Weltrangliste gut.

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Das aktuelle Live-Ranking der FIFA spielt Österreich auf Platz 23 aus, davor lag das ÖFB-Team auf Platz 24.

Damit hat man WM-Teilnehmer Ecuador überholt, die Südamerikaner sind im Sechzehntelfinale gegen Mexiko rausgeflogen.

Obwohl es der Iran nicht in die Runde der letzten 32 geschafft hat, bleibt er vor Österreich auf Platz 22.

Achtelfinalist Ägypten sitzt dem ÖFB-Team haarscharf auf Platz 24 im Rücken, die Nordafrikaner machten fünf Plätze gut und zählen zu den großen Gewinnern im Ranking.

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Den größten Sprung macht Norwegen, Haaland und Co. springen 12 Plätze nach oben.

Das nächste offizielle FIFA-Ranking wird nach der WM am 20. Juli berechnet.