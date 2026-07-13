Neue Anklage gegen Egisto Ott

Die Staatsanwaltschaft Wien hat Strafantrag gegen Egisto Ott gestellt, jetzt drohen ihm bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe.

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Auch Martin Weiss, der Ex-Kollege von Egisto Ott, ist im Visier der Staatsanwaltschaft. Weiss soll "zur strafbaren Handlung Otts beigetragen" haben, wie es in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft Wien heißt.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Worum es geht und was Ott vorgeworfen wird:

Ott soll 2017 einem Journalisten geheime Informationen weitergegeben haben - in seiner Funktion als Polizeibeamter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). 26 Seiten dick soll das Konvolut gewesen sein.

Gefährund der nationalen Sicherheit

Der Inhalt ist brisant: Konkrete Namen von BVT-Mitarbeitern, deren genaue dienstliche Verwendung und auch um nordkoreanische Reisepässe, die ein Mitarbeiter des BVT erhalten haben soll und an einen südkoreanischen Nachrichtendienst weitergegeben habe, geht es laut Staatsanwaltschaft.

Ott wird im Zuge dessen nicht nur vorgeworfen, gegen die Pflicht der Geheimhaltung verstoßen zu haben, sondern unter anderem auch, die nationale Sicherheit Österreichs gefährdet zu haben. Martin Weiss soll ihm dabei behilflich gewesen sein. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.