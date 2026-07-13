Politik
TV
E-Paper
Politik

Staatsanwaltschaft

Neue Anklage gegen Egisto Ott

Egisto Ott
© APA/ROLAND SCHLAGER
Die Staatsanwaltschaft Wien hat Strafantrag gegen Egisto Ott gestellt, jetzt drohen ihm bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe.
OE24 auf Google bevorzugen

Auch Martin Weiss, der Ex-Kollege von Egisto Ott, ist im Visier der Staatsanwaltschaft. Weiss soll "zur strafbaren Handlung Otts beigetragen" haben, wie es in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft Wien heißt.

Auch interessant

Das plant die EU jetzt für unsere Bauern

Politiker quer durch alle Lager wünschen Marterbauer viel Kraft

Hitze im Kindergarten: SPÖ startet Umfrage

Egisto Ott
© APA/HELMUT FOHRINGER

Worum es geht und was Ott vorgeworfen wird:

Ott soll 2017 einem Journalisten geheime Informationen weitergegeben haben - in seiner Funktion als Polizeibeamter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). 26 Seiten dick soll das Konvolut gewesen sein.

Gefährund der nationalen Sicherheit

Der Inhalt ist brisant: Konkrete Namen von BVT-Mitarbeitern, deren genaue dienstliche Verwendung und auch um nordkoreanische Reisepässe, die ein Mitarbeiter des BVT erhalten haben soll und an einen südkoreanischen Nachrichtendienst weitergegeben habe, geht es laut Staatsanwaltschaft.

Ott wird im Zuge dessen nicht nur vorgeworfen, gegen die Pflicht der Geheimhaltung verstoßen zu haben, sondern unter anderem auch, die nationale Sicherheit Österreichs gefährdet zu haben. Martin Weiss soll ihm dabei behilflich gewesen sein. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Hitze im Kindergarten: SPÖ startet Umfrage

Jeder 14. in Wien in  Mindestsicherung

Pilnacek: Whistleblower gab FPÖ Geheimpapier

Das plant die EU jetzt für unsere Bauern

Politiker quer durch alle Lager wünschen Marterbauer viel Kraft

Trotz Krebserkrankung: Marterbauer bleibt im Amt

Neue Anklage gegen Egisto Ott

Dengler-Rauswurf: Jetzt spricht Meinl-Reisinger

Gute Heilungschance: Marterbauer hat Lymphdrüsenkrebs

Finanzminister Marterbauer an Krebs erkrankt