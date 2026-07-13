Pilnacek: Whistleblower gab FPÖ Geheimpapier

Die Vorbereitungsunterlage für Auskunftspersonen im U-Ausschuss, vor allem Polizisiten, wurden der FPÖ von einem "Whistleblower" übermittelt, sagt Hafenecker und schießt sich auf Karner ein.

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Die FPÖ beschäftigt sich auch in der Sommerpause mit dem Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek: Fraktionsführer Christian Hafenecker präsentierte am Montag jenes Papier, mit dem das Innenministerium Bedienstete auf die Befragungen vorbereitet hat. Dieses sei der FPÖ nun über einen "Whistleblower" übermittelt worden. Hafenecker stellte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ein "absolutes Ultimatum", die Unterlage offiziell zu liefern. Sonst werde man dies selbst tun.

Politische Einflussnahme "amtlich belegt"

Die Existenz des Papiers war bereits durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bestätigt worden, der U-Ausschuss hatte dieses offiziell aber nicht zu Gesicht bekommen. Die FPÖ versuchte zweimal ergebnislos, das Dokument zu beantragen. Der "Whistleblower" stehe "unter absolutem Hinweisgeberschutz", betonte der freiheitliche Fraktionsführer. Der Übermittler sei selbst im Ministerium tätig und eine vertrauenswürdige Person.

Auch zeigte sich Hafenecker von der Echtheit des Papiers überzeugt. Erstellt worden sei es von einer Anwaltskanzlei mit angeblicher ÖVP-Nähe. Umso überraschender seien angebliche faktische Fehler, die sich durch das Dokument ziehen würden. Inhaltlich handle es sich um einen reinen "Fragenabwehrbaukasten", mit dem das Innenministerium versuche, die Legislative, also das Parlament, auszuhebeln.

Die Vorbereitungsunterlage sei bei Schulungen für bereits geladene, aber auch mögliche Auskunftspersonen für den Pilnacek-U-Ausschuss verwendet worden, die Anfang Jänner 2026 stattgefunden haben. Die Einladungen dafür seien durch die jeweiligen Vorgesetzten der jeweiligen Polizisten und Polizistinnen oder Angehörigen des Ministeriums erfolgt, berichtete Hafenecker. Für ihn ist damit klar: "Die politische Einflussnahme ist in diesem Fall amtlich belegt."

Karner habe nun bis Freitagabend Zeit, die Unterlage selbst an den U-Ausschuss zu übermitteln, betonte Hafenecker. Ansonsten "werden wir Freiheitliche das Papier an den U-Ausschuss liefern", kündigte er an.

Absage aus Ministerium

Die Absage aus dem Innenministerium kam prompt: "Wie schon zuletzt beauskunftet, ist eine Schulungsunterlage zur Unterstützung von Beamten nicht Teil des Untersuchungsgegenstands und muss daher vom Innenministerium auch nicht an den Untersuchungsausschuss übermittelt werden", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme und weiter: "An dieser Rechtsmeinung ändert auch die wiederholte mediale Aufforderung nichts."

Innenminister Karner selbst betonte, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in Zukunft "bestmöglich unterstützen" werde - "gerade, wenn es darum geht, sie auf für nicht alltägliche Situationen wie politische Befragungen in einem Untersuchungsausschuss rechtlich vorzubereiten." Dies sei "gelebte Sorgfaltspflicht als Dienstgeber."