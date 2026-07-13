WSG Tirol holt Ex-Teamspieler Husein Balic ablösefrei nach Tirol

Transfer-Coup in der Bundesliga! Die WSG Tirol holt Ex-ÖFB-Teamspieler Husein Balic ablösefrei zurück nach Österreich. Auch der TSV Hartberg schlägt am Transfermarkt zu und erneuert den Kader.

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Fußball-Bundesligist WSG Tirol hat auf dem Transfermarkt kräftig zugeschlagen und sich die Dienste von Ex-ÖFB-Teamspieler Husein Balic gesichert. Wie die Tiroler am Montag offiziell mitteilten, wechselt der 30-jährige Offensivspieler ablösefrei nach Wattens. Zuletzt war der Routinier in Polen beim LKS Lodz aktiv, brennt jetzt aber auf seine Rückkehr im heimischen Oberhaus.

Für Balic ist die österreichische Bundesliga absolut kein Neuland, immerhin hat er in seiner bisherigen Karriere bereits mehr als 150 Spiele für St. Pölten, den LASK und SCR Altach absolviert. "Ich bin extrem froh, wieder im Lande zu sein. Die Entscheidung für die WSG ist mir sehr leichtgefallen", gab der schnelle Angreifer nach der Vertragsunterzeichnung glücklich zu Protokoll.

Oststeirer bedienen sich in der Regionalliga

Nicht nur in Tirol, sondern auch in der Oststeiermark gibt es am Montag handfeste News zu vermelden. Der TSV Hartberg hat sich im Mittelfeld verstärkt und die Verpflichtung von Florian Gerstl bekannt gegeben. Der 23-Jährige wechselt vom Wiener Regionalligisten SR Donaufeld zu den Hartbergern und unterschrieb einen Zweijahresvertrag.