Barcelona-Boss bestätigt Adeyemi-Wechsel

Barcelonas Clubpräsident Joan Laporta hat die bevorstehende Verpflichtung von Offensivspieler Karim Adeyemi von Borussia Dortmund bestätigt.

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"Wir freuen uns sehr über Adeyemi. Wir haben ihn schon länger im Blick. Er ist gefährlich und schnell", sagte Laporta bei der Fußball-WM in Dallas gegenüber spanischen Medien. Am Sonntag fehlte Adeyemi beim Leistungscheck des BVB. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass Adeyemis Wechsel zum FC Barcelona fix sei.

Demnach haben sich die Dortmunder und die Katalanen auf eine Ablöse von 22 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro Boni geeinigt. Adeyemi soll mit einem Vertrag bis Sommer 2031 ausgestattet werden. Der 24-Jährige, dessen Vertrag beim BVB im Sommer 2027 ausläuft, hatte den Club zuvor über seinen Wechselwunsch informiert.

Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen. Seinen neuen Coach bei Barcelona kennt Adeyemi bereits. Hansi Flick hatte ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Für das DFB-Team bestritt Adeyemi seitdem elf Spiele.