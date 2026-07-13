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Amazon-Bestseller: Dieses Gartentrampolin ist fast ausverkauft!
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Je nach Platzangebot können Sie zwischen 244, 305, 366 oder 427 Zentimetern Durchmesser wählen.
Spiel, Sport und Bewegung für die ganze Familie
Ein Gartentrampolin ist nicht nur ein Highlight für Kinder, sondern auch eine tolle Möglichkeit, sich spielerisch fit zu halten. Springen trainiert Koordination, Gleichgewicht und Ausdauer und sorgt gleichzeitig für jede Menge Spaß im Freien.
Mit einer Belastbarkeit von bis zu 150 Kilogramm eignet sich das Trampolin auch für Jugendliche und Erwachsene.
Sicherheit steht an erster Stelle
Das KESSER-Trampolin verfügt über ein GS-Zertifikat und ist mit einem stabilen Sicherheitsnetz, gepolsterten Netzstangen sowie einer Randabdeckung ausgestattet. Dadurch wird das Verletzungsrisiko beim Springen deutlich reduziert.
Zum Lieferumfang gehören außerdem eine Leiter für den bequemen Einstieg sowie eine praktische Aufbewahrungstasche.
Vier Größen für jeden Garten
Egal ob kleiner Stadtgarten oder großzügige Grünfläche – das Trampolin ist in vier verschiedenen Größen erhältlich. So finden Sie garantiert die passende Variante für Ihren Außenbereich.
Gerade in den Sommerferien ist das Trampolin die perfekte Beschäftigung für Kinder und sorgt dafür, dass sie sich an der frischen Luft austoben können.
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Das KESSER Gartentrampolin ist aktuell bereits ab 126,80 Euro erhältlich und zählt zu den Bestsellern bei Amazon. Wer seinen Garten noch vor dem Hochsommer aufwerten möchte, sollte sich das Angebot nicht entgehen lassen. Besonders beliebte Größen sind während der Saison häufig schnell vergriffen.
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