Nie wieder Pool putzen: Dieser Poolroboter geht gerade viral!

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Sauberes Wasser ganz ohne mühsames Schrubben: Der PoolMr Poolroboter übernimmt die Reinigung Ihres Pools automatisch. Aktuell gibt es den Amazon-Bestseller mit 15 Prozent Rabatt.

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Nie wieder Pool putzen: Dieser Poolroboter ist jetzt bei Amazon im Angebot

Der eigene Pool sorgt im Sommer für die perfekte Abkühlung – die Reinigung kann jedoch schnell zur lästigen Aufgabe werden. Blätter, Sand und Schlamm sammeln sich täglich am Boden und kosten Zeit und Mühe. Wer sich diese Arbeit sparen möchte, sollte sich dieses Amazon-Angebot ansehen: Der PoolMr Poolroboter ist aktuell für 137,14 Euro statt 161,34 Euro erhältlich. Damit sparen Sie 15 Prozent und holen sich einen praktischen Helfer für die Poolpflege nach Hause.

PoolMr Poolroboter Kabellos Poolsauger Akku 40W Power & 90 Min Laufzeit © PoolMr

Automatische Reinigung auf Knopfdruck

Der kabellose Poolroboter übernimmt die Reinigung Ihres Pools ganz von selbst. Dank seines leistungsstarken 40-Watt-Motors saugt er Blätter, Sand, Schlamm und andere Verschmutzungen zuverlässig vom Boden auf. Sie müssen den Roboter lediglich ins Wasser setzen – den Rest erledigt er automatisch.

Gerade an heißen Sommertagen bleibt Ihnen dadurch mehr Zeit zum Entspannen und Baden, statt den Pool mühsam per Hand zu reinigen.

PoolMr Poolroboter Kabellos Poolsauger Akku 40W Power & 90 Min Laufzeit © PoolMr

Bis zu 90 Minuten Akkulaufzeit

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 90 Minuten eignet sich der PoolMr Poolroboter für die Reinigung ebener Pools mit einer Fläche von bis zu 149 Quadratmetern. Das integrierte Doppelfiltersystem sorgt dafür, dass sowohl feine als auch größere Schmutzpartikel zuverlässig aufgenommen werden.

Zusätzlich kann der Roboter kleinere Hindernisse überwinden und erreicht dadurch große Teile des Poolbodens ohne Ihr Zutun.

PoolMr Poolroboter Kabellos Poolsauger Akku 40W Power & 90 Min Laufzeit © PoolMr

Mehr Freizeit im Sommer

Wer einen Pool besitzt, weiß: Regelmäßige Reinigung ist wichtig, damit das Wasser sauber und einladend bleibt. Ein automatischer Poolroboter spart dabei nicht nur Zeit, sondern erleichtert die Pflege erheblich. Besonders in den Sommerferien oder während längerer Hitzeperioden ist er eine praktische Unterstützung und sorgt dafür, dass Ihr Pool jederzeit einsatzbereit ist.

Jetzt beim Amazon-Angebot sparen

Aktuell erhalten Sie den PoolMr Poolroboter für nur 137,14 Euro statt 161,34 Euro. Damit sparen Sie über 24 Euro gegenüber der UVP.

Da es sich um ein befristetes Amazon-Angebot handelt und Poolzubehör im Sommer besonders gefragt ist, lohnt es sich, schnell zuzugreifen. Wer die Poolreinigung künftig dem Roboter überlassen möchte, findet hier eine praktische und komfortable Lösung zum attraktiven Preis.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.