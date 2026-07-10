Dieser Akku-Poolsauger ist Amazon-Bestseller

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Die Temperaturen steigen und der Pool wird wieder zum Mittelpunkt des Sommers. Doch bevor die erste Abkühlung wartet, muss der Pool oft von Blättern, Sand, Insekten und anderem Schmutz befreit werden. Wer sich das mühsame Reinigen erleichtern möchte, sollte sich dieses Amazon-Angebot genauer ansehen. Der FOTING Akku-Poolsauger ist aktuell für 120,98 Euro statt 161,34 Euro erhältlich. Damit sparen Sie 25 Prozent.

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Sauberer Pool in wenigen Minuten

Mit einer starken Saugleistung von bis zu 4.300 Litern pro Stunde entfernt der Akku-Poolsauger zuverlässig Schmutz vom Poolboden. Egal ob Blätter, kleine Steinchen, Sand oder andere Ablagerungen – der Reiniger sorgt dafür, dass Ihr Pool schnell wieder sauber und einsatzbereit ist.

FOTING Poolsauger Akku © FOTING

Da das Gerät kabellos arbeitet, genießen Sie maximale Bewegungsfreiheit und müssen sich keine Gedanken über störende Kabel machen.

Bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit

Ein weiterer Vorteil ist die Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten. Damit können auch größere oberirdische Pools oder mehrere Reinigungsdurchgänge problemlos erledigt werden, ohne den Akku zwischendurch aufladen zu müssen.

Vier verschiedene Filtersysteme helfen dabei, unterschiedlich große Schmutzpartikel zuverlässig aufzufangen und sorgen für eine gründliche Reinigung.

FOTING Poolsauger Akku © FOTING

Ideal für Pools, Whirlpools und Spas

Der FOTING Poolsauger eignet sich für zahlreiche Einsatzbereiche. Ob oberirdischer Pool, Whirlpool, Spa oder kleiner Gartenpool – der Reiniger lässt sich vielseitig verwenden und erleichtert die regelmäßige Poolpflege erheblich.

Gerade im Sommer, wenn der Pool häufig genutzt wird, spart ein Akku-Poolsauger Zeit und sorgt dafür, dass das Wasser jederzeit sauber und einladend bleibt.

FOTING Poolsauger Akku © FOTING

Amazon-Tipp mit starker Nachfrage

Nicht ohne Grund trägt der Poolsauger die Auszeichnung "Amazon's Tipp". Mit 4,5 von 5 Sternen, über 500 Käufen im vergangenen Monat und zahlreichen positiven Bewertungen zählt das Modell aktuell zu den beliebtesten Akku-Poolreinigern auf Amazon.

Jetzt 25 Prozent sparen

Aktuell erhalten Sie den FOTING Akku-Poolsauger für nur 120,98 Euro statt 161,34 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von über 40 Euro.

Da es sich um ein befristetes Amazon-Angebot handelt, lohnt es sich, nicht zu lange zu warten. Wer seinen Pool diesen Sommer schnell, bequem und ohne Kabel sauber halten möchte, kann sich den praktischen Helfer jetzt zum reduzierten Preis sichern.

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