Dieser Luxus-Whirlpool ist gerade im Amazon-Angebot!

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Wer sich den Traum vom eigenen Wellnessbereich erfüllen möchte, sollte sich dieses Amazon-Angebot genauer ansehen. Der BRAST MSpa Oslo Whirlpool für bis zu sechs Personen ist aktuell 15 Prozent reduziert und kostet statt 1.999 Euro nur noch 1.699 Euro. Damit sparen Sie 300 Euro auf einen der beliebtesten Premium-Whirlpools bei Amazon.

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Wellness-Feeling das ganze Jahr über

Ob entspannte Sommerabende auf der Terrasse oder wohltuende Auszeiten an kalten Wintertagen – der BRAST MSpa Oslo ist für den ganzjährigen Einsatz konzipiert und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich genutzt werden. Dank seiner winterfesten Bauweise genießen Sie Wellness unabhängig von der Jahreszeit.

Mit einer Größe von 160 x 160 Zentimetern bietet der Whirlpool bequem Platz für bis zu sechs Personen und eignet sich perfekt für Familien, Paare oder entspannte Abende mit Freunden.

© BRAST

120 Massagedüsen sorgen für echtes Spa-Gefühl

Das Highlight des Whirlpools sind die 120 Massagedüsen, die für eine gleichmäßige und entspannende Massage sorgen. Nach einem langen Arbeitstag oder intensivem Sport können Sie sich zurücklehnen und die wohltuenden Luftblasen genießen.

Besonders edel wirkt die integrierte LED-Beleuchtung mit 20 individuell einstellbaren Farben. So verwandeln Sie Ihren Garten oder Ihre Terrasse am Abend in eine stilvolle Wellness-Oase und schaffen die passende Atmosphäre – von beruhigendem Blau bis hin zu warmen Farbtönen.

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Hochwertiges Design mit fester Außenwand

Im Gegensatz zu vielen klassischen aufblasbaren Whirlpools verfügt der BRAST MSpa Oslo über eine stabile feste Außenwand. Dadurch wirkt der Whirlpool besonders hochwertig und bietet gleichzeitig mehr Stabilität und Komfort.

Das moderne Design fügt sich harmonisch in nahezu jeden Garten oder Terrassenbereich ein und macht den Whirlpool zu einem echten Blickfang.

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Amazon-Tipp mit starker Nachfrage

Nicht ohne Grund trägt der Whirlpool die Auszeichnung "Amazon's Tipp". Mit 4,2 von 5 Sternen, über 200 Bewertungen und mehr als 100 Käufen im vergangenen Monat zählt der BRAST MSpa Oslo zu den beliebtesten Premium-Whirlpools auf Amazon.

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Jetzt 300 Euro sparen

Aktuell erhalten Sie den BRAST MSpa Oslo Whirlpool für bis zu sechs Personen für 1.699 Euro statt 1.999 Euro. Damit sparen Sie 300 Euro gegenüber der UVP.

Wer schon länger von einem eigenen Whirlpool für Garten oder Terrasse träumt, findet hier eine attraktive Gelegenheit. Da es sich um ein befristetes Amazon-Angebot handelt, lohnt es sich, nicht zu lange zu warten und sich den Premium-Whirlpool noch zum reduzierten Preis zu sichern.

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