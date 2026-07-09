Fast ausverkauft!
Nächste Hitzewelle: Dieser Akku-Ventilator kommt rechtzeitig an!
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Perfekt für heiße Sommertage
Ob im Homeoffice, Schlafzimmer, Wohnzimmer oder unterwegs – der tragbare Akku-Ventilator sorgt überall für eine angenehme Brise. Dank seines 5000-mAh-Akkus funktioniert er auch ohne Steckdose und eignet sich damit ideal für den Balkon, Campingausflüge oder Reisen.
Besonders praktisch ist die 105°-Schwenkfunktion, die den Luftstrom optimal im Raum verteilt. Über das integrierte LED-Display lässt sich die gewünschte Geschwindigkeit bequem einstellen – und zwar mit beeindruckenden 199 Geschwindigkeitsstufen, sodass Sie die Kühlung individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Vielseitig einsetzbar
Der Ventilator überzeugt nicht nur durch seine starke Leistung, sondern auch durch seine Flexibilität. Er kann als klassischer Tischventilator genutzt oder platzsparend an der Wand montiert werden. Damit eignet er sich für nahezu jeden Raum und ist auch bei hohen Temperaturen ein praktischer Begleiter.
Jetzt sichern – noch vor der nächsten Hitzewelle
Gerade im Sommer steigt die Nachfrage nach Ventilatoren oft sprunghaft an. Wer sich die kommende Hitzewelle angenehmer machen möchte, sollte deshalb nicht zu lange warten. Aktuell gibt es den PTHTECHUS Akku-Tischventilator im befristeten Amazon-Angebot bereits für 30,22 Euro statt 37,30 Euro. So sichern Sie sich rechtzeitig eine zuverlässige Abkühlung – bevor die Temperaturen wieder deutlich ansteigen.
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