Samsung Galaxy S26 Ultra jetzt mit 33% Rabatt!

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Wer schon länger mit einem neuen Premium-Smartphone liebäugelt, sollte jetzt genauer hinsehen. Amazon hat das Samsung Galaxy S26 Ultra aktuell deutlich im Preis reduziert. Statt 1.662,85 Euro kostet das Flaggschiff-Smartphone derzeit nur 1.121,34 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von über 540 Euro beziehungsweise 33 Prozent.

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Ein Preisnachlass in dieser Größenordnung auf Samsungs Spitzenmodell ist selten – umso attraktiver ist das aktuelle Amazon-Angebot.

Premium-Technik zum Spitzenpreis

Das Samsung Galaxy S26 Ultra gehört zu den leistungsstärksten Android-Smartphones auf dem Markt. Ausgestattet mit Galaxy AI, 12 GB RAM und großzügigen 512 GB Speicher bietet das Smartphone genügend Leistung für anspruchsvolle Apps, Gaming, Multitasking und produktives Arbeiten.

Egal ob im Alltag, auf Reisen oder im Berufsleben – das Galaxy S26 Ultra überzeugt mit modernster Technologie und einer beeindruckenden Performance.

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

200-Megapixel-Kamera für beeindruckende Aufnahmen

Ein echtes Highlight ist die 200-Megapixel-Hauptkamera, mit der sich detailreiche Fotos und Videos aufnehmen lassen. Ob Landschaftsaufnahmen, Porträts oder Nachtaufnahmen – das Kamerasystem liefert beeindruckende Ergebnisse und gehört zu den stärksten seiner Klasse.

Zusätzlich sorgt das hochwertige Privacy Display für mehr Privatsphäre unterwegs, indem unerwünschte Blicke auf den Bildschirm erschwert werden.

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

Galaxy AI macht den Alltag smarter

Mit der integrierten Galaxy AI bietet Samsung zahlreiche intelligente Funktionen, die den Alltag erleichtern – von produktiven Assistenzfunktionen bis hin zu praktischen KI-Features für Kommunikation, Organisation und Fotobearbeitung.

Damit richtet sich das Galaxy S26 Ultra sowohl an Technikbegeisterte als auch an alle, die ein Smartphone mit modernsten KI-Funktionen suchen.

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI © SamsungSamsung

Amazon-Tipp mit starken Bewertungen

Nicht ohne Grund trägt das Smartphone das Prädikat "Amazon's Tipp". Es wurde allein im vergangenen Monat über 500 Mal gekauft und erreicht 4,6 von 5 Sternen bei den Kundenbewertungen.

Auch unsere Redaktion hat sich das Angebot näher angesehen. Wer ein Premium-Smartphone sucht und Wert auf Spitzenleistung, eine hervorragende Kamera und modernste KI-Technologie legt, erhält mit dem Galaxy S26 Ultra eines der aktuell stärksten Android-Geräte auf dem Markt.

Über 540 Euro sparen

Rabatte auf aktuelle Premium-Smartphones fallen meist deutlich geringer aus. Umso bemerkenswerter ist dieses Angebot: Über 540 Euro Ersparnis machen das Galaxy S26 Ultra aktuell zu einem der attraktivsten Smartphone-Deals auf Amazon.

Da es sich um eine befristete Aktion handelt, könnte der Preis jederzeit wieder steigen.

Fazit

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen High-End-Smartphone sind, gehört dieses Angebot zu den spannendsten Technik-Deals der Woche. Das Samsung Galaxy S26 Ultra überzeugt mit Galaxy AI, 200-MP-Kamera, 512 GB Speicher, 12 GB RAM und einer hochwertigen Ausstattung. Dank 33 Prozent Rabatt und einer Ersparnis von über 540 Euro bietet sich jetzt die Gelegenheit, Samsungs Premium-Flaggschiff zu einem außergewöhnlich attraktiven Preis zu sichern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.