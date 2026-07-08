Die besten Bücher für den Urlaub: Diese Bücher lesen wir im Sommer

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Ob am Strand, am Pool oder auf der Terrasse: Die neue österreichische Bücher-Bestsellerliste für Juni 2026 liefert die perfekte Inspiration für die Sommerlektüre. Von spannenden Romanen über Feelgood-Reads bis zu starken Sachbüchern – diese Bücher gehören jetzt in den Koffer.

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Der Sommer ist die schönste Zeit, um endlich wieder richtig zu lesen. Im Urlaub darf es gerne ein Buch sein, das fesselt, inspiriert oder einfach perfekt zur Auszeit passt. Die neue monatliche Bücher-Bestsellerliste für Österreich zeigt, welche Titel im Juni besonders gefragt waren. Ermittelt wurde das Ranking im Auftrag des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels von Media Control – berücksichtigt werden der stationäre Buchhandel sowie Online-Plattformen in Österreich.

Für MADONNA haben wir die schönsten, spannendsten und relevantesten Titel aus der Juni-Liste ausgewählt – von großen Romanen bis zu klugen Sachbüchern.

© Getty Images

Für alle, die starke Frauenstimmen lieben

Ein besonderer Tipp aus der Sachbuch-Liste ist Ildiko von Kürthy mit "Alt genug". Die Bestsellerautorin schreibt über das Älterwerden, Selbstbild, weibliche Lebensphasen und die Frage, wie man sich selbst treu bleibt. Klug, nahbar und mit genau jener Mischung aus Humor und Tiefgang, die man im Urlaub gerne liest.

Auch Mel Robbins mit "Die LET THEM Theorie" ist ein Titel, der sich ideal für die Sommerpause eignet. Das Buch steht auf Platz 1 der Sachbuch-Taschenbücher und dreht sich um ein Thema, das viele Frauen beschäftigt: loslassen, weniger kontrollieren und mehr bei sich selbst bleiben. Ein moderner Selbsthilfe-Bestseller, der perfekt in die Kategorie "Neustart im Urlaub" passt.

Ebenfalls spannend: Sheila de Liz mit "Light my Fire". Die Gynäkologin zählt seit Jahren zu den wichtigsten Stimmen, wenn es darum geht, weibliche Gesundheit, Körperwissen und Sexualität offen und verständlich zu erklären.

Romane für den Pool: Liebe, Sehnsucht und große Gefühle

Wer im Urlaub vor allem abschalten will, findet in der Belletristik-Liste einige perfekte Sommerbücher. Silvia Trippolts "Das Glück beginnt in Istrien" klingt schon vom Titel her nach Sonne, Meer und Sehnsuchtsort. Istrien, Glück, Neuanfang – viel mehr braucht ein Sommerroman eigentlich nicht.

Auch Soraya Lane mit "Die vergessene Tochter" ist ein klassischer Ferien-Lesetipp: emotional, geheimnisvoll und ideal für alle, die Familiengeschichten mit großen Gefühlen lieben. Dazu passt auch Francesca Giannones "Die Briefträgerin", das in der Taschenbuchliste weiterhin stark vertreten ist und mit italienischem Flair und weiblicher Hauptfigur punktet.

Für Leserinnen, die es literarischer mögen, ist Federica Manzons "Alma" eine interessante Wahl. Der Roman steht neu in der Hardcover-Bestsellerliste und verspricht mehr Tiefgang als der klassische Urlaubsroman.

Spannung für lange Sommernächte

Natürlich darf im Urlaub auch ein Krimi oder Thriller nicht fehlen. Ganz vorne dabei: Freida McFadden mit "Die Ehefrau – Was hat sie zu verbergen?". Der Titel steht sowohl in der Taschenbuch- als auch in der eBook-Liste weit oben und ist genau die Art Thriller, die man "nur kurz" anfängt – und dann bis spät in die Nacht nicht mehr weglegt.

Auch österreichische Krimi-Fans kommen auf ihre Kosten: Beate Maly mit "Raub in der Wiener Werkstätte" führt die Belletristik-Hardcoverliste an. Für alle, die historische Spannung mit Wiener Flair lieben, ist das ein besonders schöner Tipp. Ebenfalls beliebt: Beate Maxian mit "Tod im Wiener Rathaus", ein Krimi mit lokalem Bezug und perfekter Österreich-Note.

Der prominenteste Sachbuch-Tipp: "Österreich Live" von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner

Ein Buch, das in diesem Sommer auf keiner österreichischen Leseliste fehlen darf, ist "Österreich Live" von Wolfgang Fellner. Das Werk unseres Herausgebers steht in der aktuellen Sachbuch-Hardcover-Bestsellerliste auf Platz 9 und liefert genau jene Mischung aus Mediengeschichte, Politik, Zeitgeschehen und persönlichen Einblicken, die sich ideal als Urlaubslektüre für alle eignet, die Österreich verstehen wollen.

Gerade für den Sommer ist "Österreich Live" ein spannender Gegenpol zu klassischen Beach Reads: ein Buch zum Eintauchen in die österreichische Medienwelt, in große politische Momente und in die Geschichten hinter den Schlagzeilen. Perfekt für alle, die auch im Urlaub gerne ein bisschen mehr mitnehmen als nur Sonne und Meeresrauschen.

Für Romantik-Fans: eBooks für den Urlaub

Wer lieber leicht reist und den E-Reader in den Koffer packt, findet in der eBook-Liste gleich mehrere romantische Bestseller. Besonders stark vertreten ist Elle Kennedy: Mit "The Deal – Reine Verhandlungssache", "The Mistake – Niemand ist perfekt", "The Score – Mitten ins Herz" und "The Goal – Jetzt oder nie" dominiert sie die digitale Bestsellerliste. Perfekt für alle, die im Urlaub Lust auf Romance, College-Vibes und große Gefühle haben.

Auch Eleanor Buchanans "Die Meerglas-Schwestern" klingt nach einer idealen Sommerlektüre: emotional, atmosphärisch und wie gemacht für Lesestunden am Meer. Für Thriller-Fans steht außerdem Rosie Walshs "Du musst mich vergessen" neu in der eBook-Liste.

Ob Côte d’Azur, Adria, Balkonien oder Wochenendtrip: Diese Bestseller machen den Sommer ein Stück lesenswerter!