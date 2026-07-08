Amazon: Dyson Airwrap um 21% günstiger!

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Wer schon länger mit dem Dyson Airwrap liebäugelt, sollte jetzt genauer hinsehen. Amazon hat den beliebten Premium-Haarstyler aktuell deutlich reduziert: Statt 553,61 Euro kostet der Dyson Airwrap i.d.™ Multi-Haarstyler und -trockner – Straight + Wavy derzeit nur 438,66 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 21 Prozent beziehungsweise rund 115 Euro.

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Für viele Beauty-Fans zählt dieses Angebot zu den attraktivsten Dyson-Deals des Jahres.

Das Kult-Stylingtool jetzt zum Vorteilspreis

Der Dyson Airwrap gehört seit Jahren zu den gefragtesten Beauty-Produkten überhaupt. Kein Wunder: Das innovative Stylinggerät trocknet und stylt die Haare gleichzeitig und ermöglicht verschiedenste Looks – von glatten Frisuren bis hin zu sanften Wellen und voluminösen Blow-outs.

Gerade die Variante Straight + Wavy richtet sich an alle, die glattes oder leicht welliges Haar haben und sich ein professionelles Styling wie frisch vom Friseur wünschen.

Dyson Airwrap i.d.™ Multi-Haarstyler und -trockner - Straight+Wavy © Dyson

Schonendes Styling ohne extreme Hitze

Ein großer Vorteil des Dyson Airwrap ist die intelligente Temperaturkontrolle. Das Gerät nutzt einen kraftvollen Luftstrom und reguliert die Hitze kontinuierlich, sodass die Haare nicht unnötig hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Dadurch können die Haare geschont werden, während gleichzeitig langanhaltende Styling-Ergebnisse erzielt werden.

Dank verschiedener Aufsätze lässt sich der Airwrap flexibel einsetzen – zum Trocknen, Glätten, Formen oder für voluminöse Wellen.

Redaktionstipp für alle Beauty-Fans

Auch unsere Redaktion hat sich den Dyson Airwrap genauer angesehen. Wer regelmäßig Zeit in das Styling investiert und Wert auf hochwertige Technik legt, erhält mit dem Airwrap ein vielseitiges Premium-Gerät, das zahlreiche Stylingtools in einem vereint. Besonders praktisch: Mit nur einem Gerät lassen sich unterschiedlichste Frisuren kreieren – ganz bequem von zu Hause aus.

Dyson Airwrap i.d.™ Multi-Haarstyler und -trockner - Straight+Wavy © Dyson

Amazon-Bestseller mit tausenden begeisterten Bewertungen

Dass der Airwrap zu den beliebtesten Beauty-Produkten gehört, zeigen auch die Zahlen: Das Modell wurde allein im vergangenen Monat über 700 Mal gekauft und erreicht starke 4,6 von 5 Sternen bei mehr als 2.100 Bewertungen. Damit zählt der Dyson Airwrap zu den erfolgreichsten Premium-Haarstylern auf Amazon.

Über 100 Euro sparen

Rabatte auf Dyson-Produkte sind selten – umso interessanter ist das aktuelle Amazon-Angebot. Wer schon länger über die Anschaffung nachgedacht hat, kann jetzt rund 115 Euro sparen und sich den beliebten Multi-Haarstyler zu einem deutlich günstigeren Preis sichern.

Da es sich um eine befristete Aktion handelt, könnte der Preis jederzeit wieder steigen.

Fazit

Der Dyson Airwrap i.d.™ Multi-Haarstyler und -trockner gehört zu den begehrtesten Beauty-Gadgets überhaupt. Mit 21 Prozent Rabatt, einer Ersparnis von rund 115 Euro und seiner vielseitigen Styling-Technologie zählt dieses Angebot aktuell zu den stärksten Dyson-Deals auf Amazon. Wenn Sie sich den Traum vom professionellen Haarstyling zu Hause erfüllen möchten, ist jetzt ein besonders guter Zeitpunkt für den Kauf.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.