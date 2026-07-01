Maybelline Sky High Mascara ist im Amazon-Angebot!

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Die Maybelline Sky High Mascara gehört seit Jahren zu den beliebtesten Wimperntuschen überhaupt – und begeistert auf Social Media regelmäßig Millionen Beauty-Fans. Besonders die braune Variante erlebt aktuell einen echten Hype, denn sie sorgt für einen deutlich natürlicheren und weicheren Look als klassische schwarze Mascara.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Beste: Die beliebte Maybelline Sky High Brown Mascara ist derzeit auf Amazon stark reduziert und bereits für nur 6,72 Euro statt 13,10 Euro erhältlich.

Der Trend für den Sommer: Braune Mascara

Maybelline New York Sky High Brown Mascara für extreme Länge & volles Volume © Maybelline

Während schwarze Wimperntusche oft besonders dramatisch wirkt, setzt die Beauty-Welt aktuell auf sogenannte Soft-Glam-Looks. Braune Mascara lässt die Augen dabei oft etwas weicher, frischer und natürlicher erscheinen und passt perfekt zu sommerlichem Make-up.

Gerade bei helleren Hauttypen oder blondem und braunem Haar greifen deshalb immer mehr Nutzerinnen zur braunen Variante.

Für extreme Länge und volles Volumen

Die Maybelline Sky High Mascara ist vor allem für ihre beeindruckende Verlängerung der Wimpern bekannt. Die flexible Tower Flex Bürste erfasst selbst kleine Wimpern vom Ansatz bis in die Spitzen und sorgt für eine gleichmäßige Definition ohne Verkleben.

Zusätzlich enthält die Formel Bambusextrakt, wodurch die Wimpern flexibel bleiben und trotz des Volumens angenehm leicht wirken.

Maybelline New York Sky High Brown Mascara für extreme Länge & volles Volume © Maybelline

Tausendfach bewährt

Mit über 78.000 Bewertungen zählt die Sky High Mascara zu den erfolgreichsten Beauty-Produkten auf Amazon überhaupt. Allein im vergangenen Monat wurde sie mehr als 4.000 Mal gekauft.

Jetzt fast zum halben Preis erhältlich

Aktuell kostet die Maybelline New York Sky High Brown Mascara nur 6,72 Euro statt 13,10 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von rund 49 Prozent.

Wer die gehypte Wimperntusche schon länger ausprobieren wollte oder noch auf der Suche nach einer natürlichen Mascara für den Sommer ist, findet hier derzeit eines der spannendsten Beauty-Angebote auf Amazon.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.