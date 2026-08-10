Redaktionstest: Das ist die schönste Lidschattenpalette des Sommers

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Farben, die Lust auf Sommer machen? Leuchtende Farben feiern im Sommer 2026 ihr großes Comeback. Ob am Strand, auf Festivals, im Urlaub oder bei lauen Sommerabenden – farbenfrohe Augen-Make-ups setzen in dieser Saison ein echtes Statement. Wer seinen Look unkompliziert auffrischen möchte, sollte einen Blick auf die NYX Professional Makeup Ultimate Shadow Palette in der Variante "Tropic Shock" werfen.

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Die farbenfrohe Palette begeistert mit kräftigen Nuancen, einer veganen Formel und tausenden positiven Bewertungen. Aktuell ist sie außerdem für 20,16 Euro bei Amazon erhältlich – ein attraktiver Preis für alle, die ihren Sommer-Look auf das nächste Level bringen möchten.

Redaktionstest 2026: Die Palette des Sommers

Schon beim Öffnen fällt auf, warum die Ultimate Shadow Tropic Shock bei Beauty-Fans so beliebt ist. Die Palette enthält 16 intensive Farbtöne, die von kräftigem Pink über leuchtendes Orange bis hin zu frischem Grün, Gelb und Blau reichen. Ergänzt werden die auffälligen Farben durch vielseitige Nuancen, die sich hervorragend kombinieren lassen.

NYX Professional Makeup Lidschattenpalette mit 16 Farbtönen © NYX

Unser Eindruck: Wer im Sommer gerne Farbe trägt, findet hier nahezu alles, was für auffällige oder kreative Looks benötigt wird. Gleichzeitig lassen sich auch dezente Akzente setzen, sodass die Palette überraschend vielseitig ist.

Intensive Farben mit langanhaltendem Finish

Ein großes Plus der NYX-Palette ist die intensive Farbabgabe. Bereits beim ersten Auftrag wirken viele der Farben kräftig und lebendig. Gleichzeitig lassen sie sich gut miteinander verblenden, wodurch sowohl einfache Alltags-Looks als auch auffälligere Festival- oder Party-Make-ups gelingen.

Das langanhaltende Finish sorgt dafür, dass das Make-up auch nach mehreren Stunden noch frisch aussieht – besonders in Kombination mit einer geeigneten Lidschatten-Base.

NYX Professional Makeup Lidschattenpalette mit 16 Farbtönen © NYX

Vegane Formel für moderne Beauty-Routinen

Immer mehr Verbraucherinnen legen Wert auf vegane Kosmetik. Die Ultimate Shadow Palette kommt ohne Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs aus und passt damit zu modernen Beauty-Routinen.

Wer hochwertige Farben mit einer veganen Formel kombinieren möchte, erhält hier ein Produkt, das sowohl optisch als auch in Sachen Ausstattung überzeugt.

Über 35.000 Bewertungen sprechen für sich

Mit 4,5 von 5 Sternen aus mehr als 35.000 Bewertungen gehört die NYX Ultimate Shadow Palette zu den beliebtesten Lidschattenpaletten auf Amazon.

Viele Käuferinnen loben vor allem die kräftigen Farben, die vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade für alle, die gerne mit unterschiedlichen Looks experimentieren, bietet die Palette eine große Auswahl.

Amazon-Angebot: Beauty-Highlight für den Sommer

Für 20,16 Euro erhalten Sie eine Lidschattenpalette mit 16 Farbtönen, die sowohl für den Alltag als auch für besondere Anlässe geeignet ist. Ob Urlaub, Sommerparty, Festival oder Abendessen auf der Terrasse – die farbenfrohen Nuancen verleihen jedem Make-up das gewisse Etwas.

Wer seine Schminksammlung um eine vielseitige Palette ergänzen möchte, findet im aktuellen Amazon-Angebot eine attraktive Gelegenheit.

Fazit

Die NYX Professional Makeup Ultimate Shadow Palette "Tropic Shock" bringt Farbe in den Sommer und überzeugt mit intensiver Pigmentierung, vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten und einer veganen Formel.

Unser Redaktionseindruck: Wer diesen Sommer Lust auf ausdrucksstarke Augen-Make-ups hat, dürfte an dieser Palette kaum vorbeikommen. Die große Farbauswahl, die starke Performance und der attraktive Amazon-Preis machen sie für uns zu einem der spannendsten Beauty-Produkte der Saison. Gerade für alle, die neue Looks ausprobieren möchten, lohnt sich jetzt ein Blick auf das aktuelle Amazon-Angebot.

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