Mit diesem Welleneisen kriegen Sie die perfekten Beach Waves

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Natürliche Beach Waves gehören seit Jahren zu den beliebtesten Frisuren im Sommer – sie wirken lässig, elegant und passen zu nahezu jedem Anlass. Mit dem Wavytalk Welleneisen 35 mm lassen sich voluminöse Wellen ganz einfach zu Hause stylen. Aktuell ist der beliebte Stylinghelfer im Rahmen eines befristeten Amazon-Angebots deutlich günstiger erhältlich.

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Glänzende Wellen dank Ionen-Keramik

Das Wavytalk Welleneisen verfügt über eine hochwertige Ionen-Keramik-Beschichtung, die für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt. Gleichzeitig helfen die freigesetzten Ionen dabei, Frizz zu reduzieren und dem Haar einen schönen Glanz zu verleihen.

Mit einem Durchmesser von 35 Millimetern gelingen besonders große, weiche Beach Waves, die natürlich wirken und lange halten.

Wavytalk Welleneisen 35 mm Ionen-Keramik Anti-Verbrennung für Beach Waves © Wavytalk

Vier Temperaturstufen für verschiedene Haartypen

Das Gerät bietet vier Temperaturstufen bis maximal 210 Grad Celsius. So können Sie die Hitze an Ihren Haartyp anpassen – egal ob feines, normales oder kräftiges Haar.

Ein weiteres Plus ist die integrierte Luftkühlung, die das Gerät vor Überhitzung schützt und für eine angenehme Anwendung sorgt. Das Anti-Verbrennungs-Design erhöht zusätzlich die Sicherheit beim Styling.

Wavytalk Welleneisen 35 mm Ionen-Keramik Anti-Verbrennung für Beach Waves © Wavytalk

Ideal für Reisen

Wer auch im Urlaub nicht auf perfekte Haare verzichten möchte, wird sich über die Dual-Voltage-Funktion freuen. Dadurch kann das Welleneisen auch im Ausland genutzt werden und eignet sich hervorragend für Reisen oder Geschäftsreisen.

Das moderne Design in Rosa macht das Stylinggerät zudem zu einem echten Hingucker im Badezimmer.

Wavytalk Welleneisen 35 mm Ionen-Keramik Anti-Verbrennung für Beach Waves © Wavytalk

Amazon-Angebot: Jetzt bis zu 33 Prozent sparen

Derzeit erhalten Sie das Wavytalk Welleneisen 35 mm bei Amazon für 67,55 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 90,74 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 26 Prozent.

Mit einer Bewertung von 4,4 von 5 Sternen aus fast 800 Rezensionen und über 1.000 Käufen im vergangenen Monat gehört das Modell zu den beliebten Styling-Tools auf Amazon.

Fazit

Wenn Sie sich große, natürliche Beach Waves mit wenig Aufwand wünschen, ist das Wavytalk Welleneisen 35 mm eine interessante Wahl. Die Kombination aus Ionen-Keramik, mehreren Temperaturstufen, Anti-Frizz-Technologie und praktischer Reisetauglichkeit macht das Gerät zu einem vielseitigen Stylinghelfer für den Alltag und den Urlaub.

Dank des aktuellen Amazon-Angebots können Sie jetzt deutlich sparen. Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, sich ein hochwertiges Welleneisen zuzulegen, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.