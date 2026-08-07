Sommer-Trend
Mit diesem Welleneisen kriegen Sie die perfekten Beach Waves
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Glänzende Wellen dank Ionen-Keramik
Das Wavytalk Welleneisen verfügt über eine hochwertige Ionen-Keramik-Beschichtung, die für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt. Gleichzeitig helfen die freigesetzten Ionen dabei, Frizz zu reduzieren und dem Haar einen schönen Glanz zu verleihen.
Mit einem Durchmesser von 35 Millimetern gelingen besonders große, weiche Beach Waves, die natürlich wirken und lange halten.
Vier Temperaturstufen für verschiedene Haartypen
Das Gerät bietet vier Temperaturstufen bis maximal 210 Grad Celsius. So können Sie die Hitze an Ihren Haartyp anpassen – egal ob feines, normales oder kräftiges Haar.
Ein weiteres Plus ist die integrierte Luftkühlung, die das Gerät vor Überhitzung schützt und für eine angenehme Anwendung sorgt. Das Anti-Verbrennungs-Design erhöht zusätzlich die Sicherheit beim Styling.
Ideal für Reisen
Wer auch im Urlaub nicht auf perfekte Haare verzichten möchte, wird sich über die Dual-Voltage-Funktion freuen. Dadurch kann das Welleneisen auch im Ausland genutzt werden und eignet sich hervorragend für Reisen oder Geschäftsreisen.
Das moderne Design in Rosa macht das Stylinggerät zudem zu einem echten Hingucker im Badezimmer.
Amazon-Angebot: Jetzt bis zu 33 Prozent sparen
Derzeit erhalten Sie das Wavytalk Welleneisen 35 mm bei Amazon für 67,55 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 90,74 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 26 Prozent.
Mit einer Bewertung von 4,4 von 5 Sternen aus fast 800 Rezensionen und über 1.000 Käufen im vergangenen Monat gehört das Modell zu den beliebten Styling-Tools auf Amazon.
Fazit
Wenn Sie sich große, natürliche Beach Waves mit wenig Aufwand wünschen, ist das Wavytalk Welleneisen 35 mm eine interessante Wahl. Die Kombination aus Ionen-Keramik, mehreren Temperaturstufen, Anti-Frizz-Technologie und praktischer Reisetauglichkeit macht das Gerät zu einem vielseitigen Stylinghelfer für den Alltag und den Urlaub.
Dank des aktuellen Amazon-Angebots können Sie jetzt deutlich sparen. Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, sich ein hochwertiges Welleneisen zuzulegen, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen.
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