Beauty-Schnäppchen
Die Maybelline Sky High Mascara ist heute im Amazon-Angebot!
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.
Ein Beauty-Liebling zum kleinen Preis
Eine gute Mascara gehört für uns zu den Produkten, bei denen sich ein Blick auf aktuelle Angebote besonders lohnt. Schließlich wird sie regelmäßig nachgekauft – und ein paar Euro Ersparnis nehmen wir dabei gerne mit.
Die Maybelline New York Sky High Mascara soll den Wimpern vor allem optisch mehr Länge und Definition verleihen. Die flexible Bürste ist darauf ausgelegt, auch kürzere Härchen zu erreichen und die Wimpern vom Ansatz bis in die Spitzen zu erfassen.
Besonders schön finden wir bei diesem Angebot die braune Farbe: Sie wirkt etwas softer als tiefschwarze Mascara und eignet sich damit wunderbar für natürliche Alltags-Looks. Wer sein Augen-Make-up gerne etwas dezenter trägt, könnte hier eine schöne Alternative finden.
Auch interessant
29 Prozent sparen: Sky High unter 10 Euro
Aktuell bekommen Sie die Mascara bei Amazon für 9,25 Euro statt 13,10 Euro UVP – eine Ersparnis von 3,85 Euro beziehungsweise 29 Prozent.
Damit bleibt der Beauty-Favorit sogar unter der 10-Euro-Marke. Wer die Sky High Mascara schon länger ausprobieren wollte oder gerade Nachschub braucht, sollte sich das Angebot daher einmal genauer ansehen.
Unser Fazit
Genau nach solchen Deals halten wir gerne Ausschau: ein bekannter Beauty-Klassiker, eine alltagstaugliche Farbe und ein Preis von unter zehn Euro. Für 9,25 Euro ist die braune Sky High Mascara aktuell ein schönes kleines Beauty-Schnäppchen.
*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden