41% günstiger: Braun 13-in-1-Trimmer jetzt für rund 50 Euro

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Ein Gerät für den Bart, eines für die Haare und dann noch ein separater Trimmer für Nase und Körper? Wer seine Grooming-Routine gerne unkompliziert hält, kann sich einige dieser Geräte sparen. Der Braun Multigroom All-in-One Series 5 AIO5565 vereint gleich mehrere Anwendungen in einem Set – und ist bei Amazon aktuell besonders stark reduziert. Statt der angegebenen UVP von 85,70 Euro zahlen Sie derzeit nur 50,41 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 41 Prozent beziehungsweise 35,29 Euro.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

13-in-1: Ein Trimmer für Gesicht, Kopf und Körper

Das Spannende am Braun Multigroom ist vor allem seine Vielseitigkeit. Das 13-in-1-Set ist nicht nur als klassischer Barttrimmer gedacht, sondern kann für die Pflege von Gesicht, Kopf und Körper eingesetzt werden. Auch ein Nasenhaartrimmer gehört zum Grooming-System.

Für unterschiedliche Styles stehen insgesamt 14 Längeneinstellungen zur Verfügung. Damit können Sie Ihren Bart beispielsweise kurz und sauber halten, Konturen definieren oder auch die Haare auf die gewünschte Länge bringen. Gerade wenn Sie regelmäßig zwischen verschiedenen Bartlängen wechseln oder nicht mehrere Geräte besitzen möchten, ist das praktisch.

Braun Multigroom All-in-One Series 5, 13-in-1 Trimmer, AIO5565, Schwarz © Braun

Bis zu 120 Minuten Akkulaufzeit

Auch beim Akku muss der Trimmer nicht ständig zurück an die Ladestation: Braun gibt eine Laufzeit von bis zu 120 Minuten an. Damit sollte das Gerät problemlos mehrere Grooming-Sessions schaffen, bevor es wieder geladen werden muss.

Ein weiterer Pluspunkt für den Alltag ist das wasserdichte Design. Das macht die Anwendung und vor allem die anschließende Reinigung unkomplizierter. Gerade bei einem Gerät, das für unterschiedliche Körperbereiche verwendet werden kann, ist das ein Detail, das man schnell zu schätzen weiß.

Der Preis macht das Set jetzt besonders interessant

Normalerweise ist ein umfangreiches Multigrooming-Set vor allem dann interessant, wenn man tatsächlich mehrere Funktionen regelmäßig nutzt. Bei diesem Angebot kommt aber ein ziemlich überzeugender Preis hinzu: 50,41 Euro statt 85,70 Euro bedeuten, dass Sie aktuell mehr als 35 Euro sparen.

Damit kostet das komplette 13-in-1-Set nur knapp über 50 Euro. Wer ohnehin einen neuen Bart- oder Haarschneider sucht, bekommt hier für vergleichsweise wenig Geld direkt ein deutlich vielseitigeres Gerät.

Braun Multigroom All-in-One Series 5, 13-in-1 Trimmer, AIO5565, Schwarz © Braun

Bei Amazon wird der Deal aktuell zudem als "Angebot stark nachgefragt" gekennzeichnet. Wer den Braun Multigroom ohnehin im Blick hatte, sollte daher beachten, dass sich Preis und Verfügbarkeit jederzeit wieder ändern können.

Unser Fazit zum Braun-Deal

41 Prozent Rabatt machen den Braun Multigroom All-in-One Series 5 aktuell zu einem spannenden Grooming-Deal. Besonders interessant ist das Angebot für alle, die nicht für jede Anwendung ein eigenes Gerät kaufen möchten: 13-in-1-Funktion, 14 Längeneinstellungen, bis zu 120 Minuten Akku und ein wasserdichtes Design decken ziemlich viel ab.

Für 50,41 Euro statt 85,70 Euro kann sich das Set daher sowohl als Upgrade fürs eigene Badezimmer als auch als praktisches Geschenk lohnen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.