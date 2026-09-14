Brandneu: iPhone 18 Pro und Pro Max jetzt bei Amazon vorbestellen

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Apple-Fans haben darauf gewartet – jetzt ist die neue Pro-Generation da. Das iPhone 18 Pro und das größere iPhone 18 Pro Max können vorbestellt werden und tauchen auch bei Amazon bereits in den neuen Varianten auf. Besonders auffällig ist in diesem Jahr die neue Farbe Burgunder, daneben stehen Polar, Schwarz und Silber zur Auswahl. Apple selbst bestätigt den Vorbestellungsstart am 12. September sowie den offiziellen Verkaufsstart am 18. September 2026.

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Wer also ohnehin ein Upgrade geplant hat und zu den Ersten gehören möchte, die das neue Pro-iPhone in den Händen halten, kann sich jetzt bereits sein Wunschmodell sichern.

iPhone 18 Pro: Das neue Apple-Flaggschiff startet mit 256 GB

Schon optisch setzt Apple bei der neuen Generation auf Veränderungen. Neben den klassischen Varianten Schwarz und Silber gibt es das iPhone 18 Pro in Polar und dem komplett neuen Burgunder. Gerade Letzteres dürfte zum Hingucker der diesjährigen Generation werden. Beide Pro-Modelle besitzen ein Aluminium-Unibody-Design mit Ceramic Shield auf Vorder- und Rückseite.

Das iPhone 18 Pro mit 256 GB wird bei Amazon aktuell für 1.461,18 Euro angeboten. Die 256-GB-Version dürfte für viele Nutzer ein guter Mittelweg sein: genug Speicher für Apps, Fotos und Videos, ohne direkt auf eine der noch größeren Speicherstufen wechseln zu müssen.

Beim Display bekommen Sie ein 6,3 Zoll großes Super Retina XDR OLED Display mit ProMotion. Die Bildwiederholrate passt sich dabei mit bis zu 120 Hz an die dargestellten Inhalte an.

Apple IPhone 18 Pro © Apple

Neue 48-MP-Kamera mit variabler Blende

Einer der spannendsten Schritte passiert bei der Kamera. Apple verbaut beim iPhone 18 Pro eine 48-MP-Fusion-Hauptkamera mit variabler Blende. Dadurch soll die Kamera unter anderem mehr kreative Kontrolle über Schärfentiefe ermöglichen und bessere Ergebnisse bei schwierigen Lichtverhältnissen liefern.

Gerade wer sein Smartphone inzwischen als wichtigste Kamera verwendet, dürfte hier genauer hinsehen. Fotos im Urlaub, Videos für Social Media oder spontane Aufnahmen im Alltag – das iPhone 18 Pro will noch stärker Kamera und Smartphone in einem Gerät vereinen.

Im Inneren arbeitet der neue A20 Pro Chip. Apple kombiniert ihn mit einer Dampfkammer der nächsten Generation und positioniert die neue Pro-Reihe damit auch klar für anspruchsvollere Anwendungen und KI-Funktionen.

Größer gewünscht? Das iPhone 18 Pro Max gibt es ebenfalls zur Vorbestellung

Wer sein Smartphone gerne etwas größer mag, kann direkt zum iPhone 18 Pro Max greifen. Hier wächst das Super Retina XDR Display auf 6,9 Zoll, ebenfalls inklusive ProMotion mit bis zu 120 Hz.

Apple IPhone 18 Pro Max © Apple

Die von Ihnen genannte Amazon-Variante mit 256 GB in Burgunder kostet aktuell 1.612,44 Euro. Auch das Pro Max wird in Burgunder, Polar, Silber und Schwarz angeboten.

Neben dem größeren Bildschirm ist die Akkulaufzeit ein Argument für das Max-Modell. Apple gibt für das iPhone 18 Pro Max bis zu 43 Stunden Videowiedergabe an und spricht von einem deutlichen Sprung bei der Batterielaufzeit der neuen Generation.

Burgunder könnte die Trendfarbe der neuen Generation werden

Und dann wäre da noch die Farbe. Wer sein iPhone nicht schon wieder in Schwarz oder Silber bestellen möchte, bekommt mit Burgunder dieses Jahr eine auffällige Alternative. Der dunkle Rotton wirkt deutlich wärmer als die klassischen Pro-Farben und macht auf den ersten Blick klar: Hier handelt es sich um die neue Generation.

Wer es dezenter möchte, hat mit Polar eine helle Alternative. Schwarz bleibt der Klassiker, Silber die zeitlose Variante. Apple bestätigt alle vier Farben sowohl für das iPhone 18 Pro als auch für das Pro Max.

iPhone 18 Pro oder Pro Max – welches sollten Sie vorbestellen?

Die Entscheidung dürfte vor allem von der gewünschten Größe abhängen. Das iPhone 18 Pro mit 6,3 Zoll ist kompakter und kostet in der genannten Amazon-Konfiguration mit 256 GB 1.461,18 Euro. Wer möglichst viel Displayfläche und die stärkere Akkulaufzeit möchte, kann zum 6,9 Zoll großen iPhone 18 Pro Max für aktuell 1.612,44 Euro greifen.

Bei beiden bekommen Sie die neue Pro-Generation mit A20 Pro, 48-MP-Fusion-Hauptkamera mit variabler Blende, ProMotion-Display und den vier neuen beziehungsweise aktualisierten Farbvarianten.

Für Apple-Fans beginnt damit jedenfalls eine der spannendsten Shopping-Phasen des Jahres: Die brandneuen iPhone-18-Pro-Modelle sind da und können jetzt vorbestellt werden. Wer sich bereits für Modell, Speicher und Farbe entschieden hat, kann sich sein Wunsch-iPhone damit schon vor dem offiziellen Verkaufsstart am 18. September sichern.

Die Preise im Überblick: Das iPhone 18 Pro mit 256 GB kostet bei Amazon aktuell 1.461,18 Euro, das größere iPhone 18 Pro Max mit 256 GB 1.612,44 Euro. Beide Modelle gibt es in Burgunder, Polar, Silber und Schwarz.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.