Mini-Regenschirm für Groß und Klein - passt in jede Tasche!

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Das Wetter im Herbst kann ziemlich unberechenbar sein: Morgens scheint noch die Sonne, ein paar Stunden später steht man plötzlich im Regen. Genau dann ist ein kleiner Schirm praktisch, den Sie einfach dauerhaft in der Handtasche oder im Rucksack lassen können. Der kompakte LILAC Mini-Regenschirm kostet aktuell 12,07 Euro und eignet sich sowohl für Erwachsene als auch für Kinder.

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Klein genug für Handtasche, Schulrucksack und Reisegepäck

Das Interessante an diesem Modell ist vor allem das kompakte Format. Statt einen großen Regenschirm den ganzen Tag mit sich herumzutragen, lässt sich der Mini-Schirm platzsparend verstauen. Damit ist er eine praktische Option für Arbeitsweg, Schule, Uni, Städtetrip oder Urlaub.

Besonders für Kinder finden wir die Idee praktisch: Der Schirm kann einfach im Schulrucksack bleiben und ist griffbereit, wenn es auf dem Heimweg plötzlich zu regnen beginnt. Gleichzeitig ist das Modell keineswegs nur als Kinderschirm gedacht. Auch Erwachsene können ihn als kleinen Notfall-Schirm in der Handtasche, im Rucksack oder im Auto aufbewahren.

LILAC Mini Regenschirm, leicht & kompakt, für Damen, Herren & Kinder © LILAC

Trotz seines kompakten Formats kommt der Schirm laut Produktbeschreibung geöffnet auf eine Spannweite von 90 Zentimetern. Mitgeliefert wird außerdem ein Hartschalen-Etui mit Karabiner. Damit lässt sich der verpackte Schirm beispielsweise außen am Rucksack befestigen – gerade unterwegs ein nettes Extra.

Nicht nur für Regentage gedacht

Spannend ist außerdem der angegebene UPF-100+-UV-Schutz. Dadurch ist der Mini-Schirm nicht ausschließlich für graue Regentage gedacht, sondern kann auch unterwegs als zusätzlicher Sonnenschutz eingesetzt werden.

Für 12,07 Euro bekommen Sie damit einen unkomplizierten Alltagsbegleiter, der wenig Platz benötigt und sich für die ganze Familie eignet. Gerade wenn Sie einen Schirm suchen, den Sie nicht jedes Mal bewusst einpacken müssen, sondern einfach dauerhaft in Tasche oder Rucksack lassen können, ist das kompakte Format interessant.

Aktueller Preis: 12,07 Euro – ein praktischer Mini-Schirm für Erwachsene und Kinder.

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