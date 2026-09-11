Über 110 Euro günstiger: Dyson Airwrap i.d. jetzt mit 20% Rabatt

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Der Dyson Airwrap gehört zu den bekanntesten Styling-Tools überhaupt – günstig ist er allerdings selten. Umso interessanter ist das aktuelle Angebot: Den Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner Straight+Wavy bekommen Sie derzeit für 442,69 Euro statt 553,61 Euro UVP. Das bedeutet eine Ersparnis von 110,92 Euro beziehungsweise 20 Prozent.

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Dyson Airwrap im Angebot: Jetzt über 100 Euro sparen

Wer morgens zwischen Föhn, Rundbürste und verschiedenen Styling-Tools wechselt, kennt das Problem: Schnell sammeln sich mehrere Geräte im Badezimmer. Der Dyson Airwrap i.d. verfolgt einen anderen Ansatz und kombiniert Trocknen und verschiedene Styling-Möglichkeiten in einem Gerät.

Die hier reduzierte Straight+Wavy-Variante richtet sich speziell an glattes und welliges Haar. Je nach verwendetem Aufsatz können Sie Ihre Haare trocknen, glätten, Volumen schaffen oder Locken und Wellen formen. Damit lässt sich der Look unkompliziert wechseln – vom glatten Alltags-Styling bis hin zum voluminösen Blowout.

Ein wesentlicher Unterschied zu klassischen Styling-Geräten ist, dass der Airwrap mit einem kontrollierten Luftstrom arbeitet. Die Haare werden dadurch geformt, ohne auf die extreme Hitze angewiesen zu sein, die etwa bei manchen Lockenstäben zum Einsatz kommt. Das macht den Multistyler besonders interessant für alle, die ihre Haare regelmäßig stylen.

Dyson Airwrap i.d.™ Multi-Haarstyler und -trockner, Straight+Wavy © Dyson

Smarter stylen mit dem Airwrap i.d.

Die i.d.-Generation bringt außerdem eine smarte Komponente mit. Über die MyDyson App lässt sich ein persönliches Haarprofil erstellen. Darauf basierend können unter anderem individuelle Styling-Sequenzen für das Lockenstyling eingerichtet werden. Der sogenannte i.d. curl Ablauf automatisiert dabei verschiedene Schritte wie Aufwickeln, Stylen und die abschließende Kaltstufe.

Praktisch ist das vor allem dann, wenn Sie den Airwrap regelmäßig verwenden und Ihre Styling-Routine möglichst einfach reproduzieren möchten. Trotzdem bleiben die verschiedenen Aufsätze das Herzstück des Geräts und ermöglichen unterschiedliche Looks mit nur einem Styling-Tool.

Der Preis macht den Dyson-Deal interessant

Ein Airwrap bleibt auch reduziert eine größere Beauty-Investition. Bei diesem Angebot fällt der Preisunterschied allerdings deutlich aus: Statt 553,61 Euro UVP zahlen Sie aktuell 442,69 Euro.

Damit bleiben 110,92 Euro mehr im Geldbeutel. Wenn der Airwrap ohnehin schon länger auf Ihrer Beauty-Wunschliste steht, könnte sich ein genauerer Blick auf den Deal daher lohnen. Gerade bei einem hochpreisigen Styling-Tool machen 20 Prozent Rabatt schließlich einen spürbaren Unterschied.

Aktueller Deal: 442,69 Euro statt 553,61 Euro – Sie sparen 110,92 Euro beziehungsweise 20 Prozent.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.