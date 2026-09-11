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Regenwetter: Diese Gummistiefel gibt es für nur 22,90 Euro
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Die klassischen Gummistiefel bestehen aus robustem PVC und sind wasserdicht. Dank des schlichten Designs können sie sowohl von Damen als auch von Herren getragen werden und sind in den Größen 35 bis 48 erhältlich.
Gerade jetzt, wenn das Wetter wieder unbeständiger wird, ist ein Paar Gummistiefel im Schrank Gold wert. Für 22,90 Euro ist dieses Modell eine unkomplizierte und vergleichsweise günstige Wahl für alle, die bei Regen trockenen Fußes unterwegs sein möchten.
Aktueller Preis: 22,90 Euro.
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