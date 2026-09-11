Regenwetter: Diese Gummistiefel gibt es für nur 22,90 Euro

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Nasse Füße müssen bei Regen nicht sein: Die DUNLOP Pricemastor Gummistiefel bekommen Sie bei Amazon aktuell für 22,90 Euro. Ein praktischer Begleiter für verregnete Herbsttage, Spaziergänge, Arbeiten im Freien oder das nächste Festival.

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Die klassischen Gummistiefel bestehen aus robustem PVC und sind wasserdicht. Dank des schlichten Designs können sie sowohl von Damen als auch von Herren getragen werden und sind in den Größen 35 bis 48 erhältlich.

DUNLOP Pricemastor – Klassischer Regenstiefel für Damen und Herren, wasserdicht © DUNLOP

Gerade jetzt, wenn das Wetter wieder unbeständiger wird, ist ein Paar Gummistiefel im Schrank Gold wert. Für 22,90 Euro ist dieses Modell eine unkomplizierte und vergleichsweise günstige Wahl für alle, die bei Regen trockenen Fußes unterwegs sein möchten.

Aktueller Preis: 22,90 Euro.

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