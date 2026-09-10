AMAZON-HIT
Staubsauger-Bestseller ist wieder da: Nur 72 Euro
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Kabellos, selbststehend und für Tierhaare
Der VACTechPro kommt mit 550 Watt Leistung und bis zu 50 kPa Saugleistung laut Hersteller. Er eignet sich für Hartböden, Teppiche und Tierhaare und besitzt ein 8-stufiges Filtersystem.
Besonders praktisch im Alltag: Der Akkustaubsauger ist selbststehend. Sie können ihn beim Putzen einfach abstellen, ohne nach einer Wand oder Halterung suchen zu müssen.
Für 72 Euro ein spannender Haushalts-Deal
Statt 121 Euro zahlen Sie aktuell nur 72,98 Euro und sparen damit 40 Prozent. Gerade wenn Sie einen kabellosen Sauger für die schnelle Reinigung zwischendurch suchen, ist das ein interessantes Angebot.
Da Amazon den Preis als befristetes Angebot ausweist, kann er sich allerdings jederzeit wieder ändern.
*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.
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