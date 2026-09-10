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AMAZON-HIT

Staubsauger-Bestseller ist wieder da: Nur 72 Euro

SR
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Wer gerade einen neuen Akkustaubsauger sucht, bekommt bei Amazon wieder einen besonders interessanten Deal. Der VACTechPro F02 Lite Akku-Staubsauger ist zurück im Angebot und kostet aktuell nur 72,98 Euro statt 121 Euro UVP. Damit sparen Sie satte 40 Prozent beziehungsweise 48,02 Euro.
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Kabellos, selbststehend und für Tierhaare

Der VACTechPro kommt mit 550 Watt Leistung und bis zu 50 kPa Saugleistung laut Hersteller. Er eignet sich für Hartböden, Teppiche und Tierhaare und besitzt ein 8-stufiges Filtersystem.

Besonders praktisch im Alltag: Der Akkustaubsauger ist selbststehend. Sie können ihn beim Putzen einfach abstellen, ohne nach einer Wand oder Halterung suchen zu müssen.

VACTechPro F02 Lite Akku Staubsauger Kabellos 550W/50KPa © VACTechPro

Für 72 Euro ein spannender Haushalts-Deal

Statt 121 Euro zahlen Sie aktuell nur 72,98 Euro und sparen damit 40 Prozent. Gerade wenn Sie einen kabellosen Sauger für die schnelle Reinigung zwischendurch suchen, ist das ein interessantes Angebot.

Da Amazon den Preis als befristetes Angebot ausweist, kann er sich allerdings jederzeit wieder ändern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.

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