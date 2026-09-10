Calvin Klein für nur 27 Euro: Dieser 3er-Pack ist jetzt 40% günstiger

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Gute Basics kann man eigentlich nie genug haben – vor allem, wenn sie gerade deutlich reduziert sind. Bei Amazon bekommen Sie den Calvin Klein 3er-Pack Boxershorts aktuell für 27,18 Euro statt 45,28 Euro UVP. Sie sparen damit satte 40 Prozent beziehungsweise 18,10 Euro.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nur 9 Euro pro Calvin-Klein-Boxershort

Der klassische Calvin-Klein-Logobund ist längst Kult und macht die schlichten Trunks zu einem zeitlosen Basic für jeden Tag. Besonders attraktiv ist der aktuelle Preis: Heruntergerechnet kostet eine Boxershort gerade einmal 9,06 Euro.

Calvin Klein Herren 3er Pack Boxershorts Trunks mit Logobund © Calvin Klein

Ob zum Auffüllen des eigenen Kleiderschranks oder als unkompliziertes Geschenk – für rund 27 Euro ist der Dreierpack ein Deal, den wir uns genauer ansehen würden.

Achten Sie beim Kauf lediglich darauf, dass Preis und Verfügbarkeit je nach Größe und Variante variieren können.

Unser Fazit

Drei Calvin-Klein-Boxershorts für 27,18 Euro statt 45,28 Euro: Wer ohnehin neue Basics braucht, kann aktuell 40 Prozent sparen. Ein unkomplizierter Marken-Deal für etwas, das garantiert nicht ungetragen im Schrank liegen bleibt.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.