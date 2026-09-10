Amazon-Deal
Calvin Klein für nur 27 Euro: Dieser 3er-Pack ist jetzt 40% günstiger
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Nur 9 Euro pro Calvin-Klein-Boxershort
Der klassische Calvin-Klein-Logobund ist längst Kult und macht die schlichten Trunks zu einem zeitlosen Basic für jeden Tag. Besonders attraktiv ist der aktuelle Preis: Heruntergerechnet kostet eine Boxershort gerade einmal 9,06 Euro.
Ob zum Auffüllen des eigenen Kleiderschranks oder als unkompliziertes Geschenk – für rund 27 Euro ist der Dreierpack ein Deal, den wir uns genauer ansehen würden.
Achten Sie beim Kauf lediglich darauf, dass Preis und Verfügbarkeit je nach Größe und Variante variieren können.
Unser Fazit
Drei Calvin-Klein-Boxershorts für 27,18 Euro statt 45,28 Euro: Wer ohnehin neue Basics braucht, kann aktuell 40 Prozent sparen. Ein unkomplizierter Marken-Deal für etwas, das garantiert nicht ungetragen im Schrank liegen bleibt.
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