Nur 9 Euro: Diesen Regenschirm werden Sie im  September noch brauchen

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Der Sommer verabschiedet sich langsam, die Tage werden kürzer – und plötzlich gehört der Regenschirm wieder zur täglichen Grundausstattung. Gerade im September kann das Wetter schnell umschlagen: morgens noch Sonne, auf dem Heimweg Regen. Wer keine Lust hat, jedes Mal mit einem großen Schirm unterwegs zu sein, findet bei Amazon gerade einen praktischen Begleiter für unter 10 Euro.

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Der kompakte LILAC Taschenschirm kostet aktuell nur 9,54 Euro statt 12,07 Euro UVP. Damit ist er derzeit 21 Prozent günstiger. Besonders praktisch: Trotz seines kompakten Formats kommt er mit Auf-Zu-Automatik, Karabiner und einem Schirmdurchmesser von 110 Zentimetern.

Diese Woche könnte der Regenschirm zum wichtigsten Accessoire werden

LILAC Regenschirm Klein Stabil Windfest © LILAC

Wenn draußen eine regnerische Woche bevorsteht, gibt es wohl kaum einen besseren Zeitpunkt, um den eigenen Taschen- oder Rucksackinhalt wetterfest zu machen.

Der LILAC-Schirm ist als kompakter Reiseschirm konzipiert und lässt sich damit gut im Rucksack, in der Arbeitstasche oder je nach Größe auch in einer größeren Handtasche verstauen. Noch praktischer finden wir den integrierten Karabiner: Damit lässt sich der zusammengefaltete Schirm beispielsweise außen an einer Tasche befestigen.

So müssen Sie nicht erst morgens entscheiden, ob Sie einen Regenschirm mitnehmen. Er kann im September einfach zum festen Begleiter werden.

Auf Knopfdruck auf – und wieder zu

Wer schon einmal mit Einkaufstasche, Laptop oder Kaffeebecher in der Hand vom Regen überrascht wurde, dürfte die Auf-Zu-Automatik zu schätzen wissen.

Per Knopfdruck lässt sich der Schirm automatisch öffnen und wieder schließen. Gerade beim Einsteigen ins Auto, in die Straßenbahn oder beim Verlassen eines Gebäudes ist das deutlich komfortabler, als einen klassischen Schirm umständlich mit beiden Händen aufzuspannen.

Mit einem Durchmesser von 110 Zentimetern bietet das Modell außerdem eine vergleichsweise großzügige Fläche für einen Taschenschirm.

LILAC Regenschirm Klein Stabil Windfest © LILAC

Kompakt – aber für Wind ausgelegt

Ein Problem kennen wir bei günstigen Taschenschirmen nur zu gut: Die erste stärkere Windböe kommt und schon klappt das Gestänge um.

Der LILAC-Schirm wird vom Hersteller deshalb ausdrücklich als stabil und windfest angeboten. Das macht ihn gerade für wechselhaftes Herbstwetter interessant. Wunder sollte man bei starkem Sturm allerdings von keinem kompakten Regenschirm erwarten – auch ein als windfest konzipiertes Modell hat physikalische Grenzen.

Für den klassischen Weg zur Arbeit, zur Uni, zum Einkaufen oder zur Bahn ist die Kombination aus kompaktem Format und größerem Schirmdach aber ziemlich praktisch.

Für rund 9 Euro ein sinnvoller September-Kauf

Das eigentlich Spannende ist der Preis. Aktuell kostet der Regenschirm bei Amazon 9,54 Euro statt 12,07 Euro UVP. Sie sparen damit 2,53 Euro beziehungsweise 21 Prozent.

Das ist kein Produkt, bei dem man wochenlang überlegen muss. Gerade jetzt, wenn der Regenschirm wieder häufiger mit muss, sind knapp zehn Euro für einen kompakten Schirm mit Automatik und Karabiner ein attraktiver Preis.

Und seien wir ehrlich: Ein Regenschirm gehört zu diesen Dingen, die man meistens genau dann vermisst, wenn man keinen dabeihat.

Unser Fazit: Ab in die Tasche und dort bis zum nächsten Regenguss lassen

Für uns ist der LILAC Taschenschirm vor allem ein unkomplizierter Alltagshelfer für den Herbst. Er ist kompakt, lässt sich per Knopfdruck öffnen und schließen, besitzt einen Karabiner und spannt sich auf 110 Zentimeter auf.

Für aktuell nur 9,54 Euro würden wir ihn einfach in der Arbeits-, Uni- oder Alltagstasche lassen. Denn spätestens beim nächsten überraschenden Regenguss dürfte sich der kleine Einkauf bezahlt machen.

Und davon dürfte uns der September noch einige bescheren.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.