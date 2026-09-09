Mastercard Gold ohne Jahresgebühr: Jetzt 30 Euro Willkommensbonus sichern

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Dauerhaft 0 Euro Jahresgebühr und zusätzlich 30 Euro Startguthaben: Wer die TF Mastercard Gold vom 9. September bis 8. Oktober 2026 über oe24 beantragt und anschließend 100 Euro damit bezahlt, kann sich den Willkommensbonus sichern. Das sind die Vorteile und Bedingungen der Aktion.

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Eine Kreditkarte ist im Alltag, beim Online-Shopping und auf Reisen praktisch – eine jährliche Gebühr muss man dafür aber nicht bezahlen. Bei der TF Mastercard Gold ohne Jahresgebühr beträgt die Jahresgebühr dauerhaft 0 Euro. Mobiles Bezahlen mit Apple Pay und Google Pay sowie ein Reiseversicherungspaket unter bestimmten Voraussetzungen sind ebenfalls enthalten.

Einen zusätzlichen Anreiz bietet die zeitlich begrenzte Aktion: Neukundinnen und Neukunden können sich bei erfolgreicher Beantragung und Erfüllung der Bonusbedingungen 30 Euro Startguthaben sichern.**

0 Euro Jahresgebühr: Die Vorteile auf einen Blick

Für die TF Mastercard Gold fallen weder eine Jahres- noch eine Eröffnungsgebühr an. Auch die digitale Rechnungszustellung ist kostenlos. Ein bestimmter Jahresumsatz ist nicht erforderlich, damit die Jahresgebühr entfällt.

Die wichtigsten Konditionen:

dauerhaft 0 Euro Jahresgebühr

0 Euro Eröffnungsgebühr

30 Euro Willkommensbonus für Neukunden**

Apple Pay und Google Pay

keine Auslandseinsatz- oder Währungsumrechnungsgebühren bei Kartenzahlungen

bis zu 51 Tage zinsfreies Zahlungsziel bei Einkäufen und vollständiger, fristgerechter Rückzahlung*

Reiseversicherungspaket unter den geltenden Voraussetzungen

individueller Verfügungsrahmen

Wer eine flexible Karte für Einkäufe, Online-Bestellungen und Reisen sucht, kann die TF Mastercard Gold hier online beantragen.

© TF Bank

So sichern Sie sich den 30-Euro-Willkommensbonus

Um den Bonus zu erhalten, sind drei Schritte notwendig:

Karte beantragen: Stellen Sie Ihren Antrag zwischen dem 9. September und dem 8. Oktober 2026 über den Aktionslink. Karte aktivieren: Nach erfolgreicher Prüfung und Erhalt muss die TF Mastercard Gold aktiviert werden. 100 Euro Umsatz erreichen: Bezahlen Sie innerhalb von vier Wochen nach der Aktivierung insgesamt mindestens 100 Euro mit der Karte.

Rückerstattungen und Geldsendungen, beispielsweise über PayPal, zählen nicht zum erforderlichen Mindestumsatz. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, werden die 30 Euro automatisch auf der Kreditkarte gutgeschrieben. Das kann vier bis sechs Wochen dauern.**

Mit dem Smartphone bezahlen

Die TF Mastercard Gold unterstützt Apple Pay und Google Pay. Nach der Aktivierung kann sie auf einem kompatiblen Smartphone oder einer Smartwatch hinterlegt werden. Damit lässt sich im Supermarkt, im Restaurant, in Geschäften und online kontaktlos bezahlen, ohne die physische Karte jedes Mal aus der Geldbörse holen zu müssen.

Ohne Fremdwährungsgebühr bezahlen

Auch auf Reisen bietet die Karte interessante Konditionen. Bei Kartenzahlungen in Fremdwährungen berechnet die TF Bank keine Auslandseinsatz- oder Währungsumrechnungsgebühr. Die Umrechnung in Euro erfolgt zum Referenzwechselkurs von Mastercard.

Bei Bargeldabhebungen können Geldautomatenbetreiber allerdings eigene Gebühren verlangen. Außerdem werden Bargeldabhebungen und Überweisungen bereits ab dem Buchungstag verzinst.

Reiseversicherung unter bestimmten Voraussetzungen

Zur TF Mastercard Gold gehört ein Reiseversicherungspaket. Dieses umfasst laut TF Bank unter anderem:

Auslandsreisekrankenversicherung

Reiserücktrittsversicherung

Reiseabbruchversicherung

Reisegepäckversicherung

Flug- und Gepäckverspätungsversicherung

Privathaftpflichtversicherung im Ausland

Unfallversicherung

Damit der Versicherungsschutz greift, müssen grundsätzlich mindestens 50 Prozent der gesamten Beförderungskosten mit der Karte bezahlt werden. Bei einer Anreise mit dem eigenen Auto sind mindestens 50 Prozent der Unterkunftskosten mit der TF Mastercard Gold zu begleichen. Maßgeblich sind die vollständigen Versicherungsbedingungen.

Wer die Karte künftig auch für Reisebuchungen nutzen möchte, kann sich hier alle Vorteile der TF Mastercard Gold sichern.

Wichtig: So funktioniert die Rückzahlung

Bei Einkäufen gilt ein zinsfreies Zahlungsziel von bis zu 51 Tagen. Voraussetzung dafür ist, dass der gesamte offene Rechnungsbetrag innerhalb der auf der Monatsabrechnung angegebenen Frist vollständig bezahlt wird.

Alternativ kann der Betrag in Teilzahlungen zurückgezahlt werden. Dafür fallen jedoch Sollzinsen an. Der monatliche Mindestrückzahlungsbetrag beträgt drei Prozent des in Anspruch genommenen Kreditrahmens, mindestens aber 30 Euro.*

Wer Zinskosten vermeiden möchte, sollte den vollständigen Rechnungsbetrag rechtzeitig begleichen und das Fälligkeitsdatum auf der monatlichen Abrechnung im Blick behalten.

© TF Bank

Für wen eignet sich die TF Mastercard Gold?

Die Karte kann vor allem für Personen interessant sein, die:

keine jährliche Kartengebühr bezahlen möchten

ihre Kreditkartenrechnung üblicherweise vollständig begleichen

gerne online oder mit dem Smartphone bezahlen

regelmäßig im Ausland oder in Fremdwährungen einkaufen

eine zusätzliche Kreditkarte für Reisen suchen

die Voraussetzungen für den 30-Euro-Bonus erfüllen können

Da keine Jahresgebühr anfällt, kann sich die Karte auch für gelegentliche Nutzerinnen und Nutzer eignen.

Jetzt 30 Euro Bonus sichern

Die TF Mastercard Gold verbindet eine dauerhaft entfallende Jahresgebühr mit mobilem Bezahlen, günstigen Konditionen bei Fremdwährungszahlungen und Reiseversicherungsleistungen unter den jeweiligen Voraussetzungen.

Durch die zeitlich begrenzte Bonusaktion ist das Angebot derzeit besonders attraktiv: Wer die Karte vom 9. September bis 8. Oktober 2026 über oe24 beantragt und die Bedingungen erfüllt, erhält 30 Euro gutgeschrieben.**

Jetzt die TF Mastercard Gold ohne Jahresgebühr beantragen und 30 Euro Willkommensbonus sichern.

Konditionen und Pflichtangaben

* Minimaler Rückzahlungsbetrag: 3% des in Anspruch genommenen Kreditrahmens, mindestens 30,- Euro.

Repräsentatives Beispiel nach § 5 VKrG

Für Ihre Kreditkartenumsätze stehen Ihnen verschiedene Rückzahlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Entscheiden Sie sich für die Rückzahlung in Teilbeträgen, werden die mit Ihnen vereinbarten Zinsen berechnet. Hier ein Beispiel: Nettodarlehensbetrag: 1.000 €. Sollzins: 22,60% (veränderlich). Effektiver Jahreszins: 25,09 %. Laufzeit: 12 Monate. Anzahl der Raten: 12. Höhe der monatlichen Raten: 93,88 €. Gesamtbetrag: 1.126,60 €.

* Der Berechnung liegt die Annahme zugrunde, dass der Kredit zu Beginn in voller Höhe ausgenutzt wurde und über ein Jahr in gleichen monatlichen Teilbeträgen zurückgezahlt wird. Mit der letzten Zahlung sind der Saldo und die Zinsen ausgeglichen. Zudem gehen wir bei der Berechnung davon aus, dass der Sollzinssatz bei der ursprünglichen Höhe bleibt und bis zum Ende des Kredits gilt.

**Bonusbedingungen: Neukunden, die im Aktionszeitraum vom 09.09.-8.10.2026 über unseren Partner oe24 eine TF Mastercard Gold beantragen und innerhalb von 4 Wochen nach Aktivierung der Karte einen Mindestumsatz von 100€ erreichen, erhalten einen 30 € Willkommensbonus. Ausgeschlossen sind dabei Rückerstattungen und Geldsendungen (wie beispielsweise über PayPal). Neukunde ist, wer zuvor noch nicht Inhaber einer TF Mastercard Gold war. Die Gutschrift wird automatisch auf Ihre TF Mastercard Gold gebucht. Dies kann nach Erreichen der Voraussetzungen 4-6 Wochen in Anspruch nehmen.