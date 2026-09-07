Diese Schreibtischunterlage macht Ihr Homeoffice sofort schöner

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Ein schöner Arbeitsplatz macht den Montag zwar nicht zum Freitag – aber er kann durchaus dafür sorgen, dass wir uns morgens ein bisschen lieber an den Schreibtisch setzen. Und manchmal braucht es dafür weder neue Möbel noch ein komplettes Office-Makeover. Die Aothia Schreibtischunterlage in Olivgrün zeigt gerade, wie viel ein kleines Detail verändern kann.

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Die große Unterlage aus PU-Leder misst 80 x 40 Zentimeter und kostet bei Amazon im befristeten Angebot aktuell nur 12,90 Euro statt 16,13 Euro. Sie sparen damit 20 Prozent beziehungsweise 3,23 Euro.

Ein kleines Upgrade mit überraschend großer Wirkung

Laptop, Tastatur, Maus, Ladekabel, Notizbuch und die obligatorische Kaffeetasse – auf einem Schreibtisch kommt schnell einiges zusammen. Liegt alles direkt auf einer nackten Tischplatte, sieht selbst ein eigentlich aufgeräumter Arbeitsplatz schnell etwas unruhig aus.

Genau deshalb mögen wir große Desk Mats. Die Aothia-Unterlage schafft mit ihren 80 x 40 Zentimetern optisch einen eigenen Arbeitsbereich und bietet gleichzeitig ausreichend Platz für Maus, Tastatur und weitere Büro-Utensilien.

Aothia Schreibtischunterlage © Aothia

Besonders Olivgrün gefällt uns für den kommenden Herbst: Die Farbe wirkt ruhiger und wohnlicher als klassisches Schwarz, ist aber gleichzeitig zurückhaltend genug, um nicht nach kurzer Zeit aus der Mode zu kommen. Zusammen mit Holz, Creme, Weiß oder schwarzen Accessoires kann daraus mit wenig Aufwand ein richtig schöner Arbeitsplatz entstehen.

Mauspad und Schreibtischunterlage in einem

Die Unterlage soll aber nicht nur hübsch aussehen. Sie dient gleichzeitig als großflächiges Mauspad und schützt die darunterliegende Tischoberfläche im Alltag.

Die rutschfeste Ausführung soll dafür sorgen, dass die Unterlage beim Arbeiten an ihrem Platz bleibt. Durch das großzügige Format haben Sie zudem deutlich mehr Bewegungsfreiheit mit der Maus als auf einem klassischen kleinen Mauspad.

Für uns liegt genau darin der Reiz: Statt mehrere einzelne Accessoires auf dem Tisch zu verteilen, bekommen Sie eine große, einheitliche Fläche, die den Arbeitsplatz direkt ordentlicher wirken lässt.

Nicht nur fürs Homeoffice

Natürlich funktioniert die Unterlage genauso gut im klassischen Büro. Wir würden sie aber besonders für das Homeoffice, den Schreibtisch im Schlafzimmer oder eine kleine Arbeitsecke im Wohnzimmer interessant finden. Gerade dort soll der Arbeitsplatz schließlich nicht nur funktional sein, sondern sich möglichst harmonisch in den Raum einfügen.

Und dafür müssen Sie aktuell nicht viel investieren.

Über 13.000 Bewertungen bei Amazon

Die Aothia Schreibtischunterlage ist bei Amazon als "Amazons Tipp" gekennzeichnet und erreicht derzeit 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 13.000 Bewertungen. Über 200 Stück wurden im vergangenen Monat gekauft.

Noch interessanter ist für uns aber der aktuelle Deal: Statt 16,13 Euro kostet die olivgrüne Variante momentan 12,90 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 20 Prozent.

Unser Fazit: 13 Euro für ein kleines Office-Makeover

Sie müssen nicht gleich einen neuen Schreibtisch kaufen, um Ihrem Arbeitsplatz einen neuen Look zu verpassen. Eine große Schreibtischunterlage kann bereits erstaunlich viel verändern – insbesondere in einer Farbe wie Olivgrün, die gerade zum Herbst wunderbar ins Homeoffice passt.

Für 12,90 Euro bekommen Sie hier nicht nur eine Unterlage für Maus und Tastatur, sondern gleichzeitig ein kleines optisches Upgrade für Ihren Arbeitsplatz. Manchmal sind es eben die günstigsten Veränderungen, die man am Ende jeden Tag sieht.

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