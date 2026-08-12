Handtuch-Krieg in Kroatien: Jetzt räumt die Müllabfuhr gnadenlos auf

Wer in Kroatien einen Schattenplatz ergattern will, muss offenbar früh aufstehen. Immer öfter werden Strände schon in den Morgenstunden mit Handtüchern "reserviert" – jetzt greifen erste Küstenorte durch.

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Kaum ist die Sonne aufgegangen, beginnt an manchen Stränden bereits der Kampf um die besten Plätze. Besonders begehrt sind die schattigen Stellen unter Pinien. Wer erst später mit der Familie auftaucht, erlebt nicht selten eine böse Überraschung: Der Platz ist längst mit einem Handtuch belegt – obwohl weit und breit kein Badegast zu sehen ist.

Die Hitze verschärft das Problem zusätzlich. Statt stundenlang in der prallen Sonne zu liegen, wollen viele Urlauber ihren Platz im Schatten möglichst früh sichern. Doch genau gegen diese Praxis gehen immer mehr Küstenorte vor.

Müllabfuhr sammelt Handtücher ein

In dalmatinischen Badeorten wie Makarska oder Sveti Filip werden herrenlose Handtücher inzwischen teilweise von der Müllabfuhr eingesammelt.

Die Botschaft ist klar: Wer seinen Platz nur mit einem Handtuch blockiert und selbst noch gar nicht am Strand ist, soll dadurch keinen exklusiven Schattenplatz bekommen. Dabei geht es nicht nur um die Handtücher.

Auch Liegen sorgen für Ärger

© Getty Images/Westend61

In Supetar auf der Insel Brač sieht Bürgermeisterin Ivana Markovic ein anderes Problem sogar als noch größer an: kommerzielle Sonnenliegen.

"Ungenutzte Liegen dürften nicht über den ganzen Strand verteilt werden, sondern müssen gestapelt sein", erklärte sie. Denn auch Liegen können Strandflächen blockieren, obwohl sie gerade niemand benutzt.

Strände sind öffentlich

Grundsätzlich gilt in Kroatien: Meer und Strände sind öffentliches Gut. Bezahlpflichtige Privatstrände sind – abgesehen von wenigen Ausnahmen – nicht vorgesehen. Hotels, Cafés oder Clubs dürfen Badegäste deshalb grundsätzlich nicht dazu zwingen, kostenpflichtige Liegen oder Sonnenschirme zu mieten, wenn sie einfach mit ihrem eigenen Handtuch am Strand liegen möchten.

Der Kampf um den besten Platz dürfte damit auch in diesem Sommer weitergehen. Nur eines ist für Urlauber offenbar immer wichtiger: Wer Schatten will, sollte nicht unbedingt darauf vertrauen, dass ein morgens ausgelegtes Handtuch den ganzen Tag liegen bleiben darf.